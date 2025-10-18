본문 바로가기
'中 최초 노벨상' 물리학 석학 양전닝 별세

임춘한기자

입력2025.10.18 14:50

노벨물리학상 수상자인 양전닝 중국 칭화대 교수가 18일 별세했다.


양전닝 중국 칭화대 교수. 연합뉴스

1922년 중국 안후이성 허페이에서 태어난 양 박사는 중일전쟁이 한창이던 1942년 서남연합대학 물리학과를 졸업했다. 1944년 칭화대에서 석사학위를 취득한 뒤 이듬해 미국으로 유학을 떠나 1948년 시카고대에서 박사학위를 받았다.

주요 연구 분야로는 입자물리학과 장이론, 통계물리학, 응집물질물리학이다. 특히 1954년 미국의 로버트 밀스와 함께 제창한 '양-밀스 이론'은 현대 물리학의 초석 가운데 하나로, 맥스웰방정식이나 아인슈타인의 상대성이론에 필적하는 기초 물리 이론으로 평가된다.


1957년에는 물리 현상을 기술하는 방정식의 반전성이 유지되지 않는 경우를 설명한 '패리티 비보존 이론'을 수립한 공로로 서남연합대학·시카고대학에서 함께 공부한 리정다오 박사(1926∼2024)와 함께 중화권 최초의 노벨 물리학상 수상자가 됐다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
