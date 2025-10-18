본문 바로가기
박지원 "김현지, 국감에 '안 나간다고 안했다'해"

임춘한기자

입력2025.10.18 14:47

박지원 더불어민주당 의원은 김현지 대통령실 제1부속실장 국정감사 출석 논란과 관련해 "'너 똑똑한데 국감 받아라"라고 국감에 출석할 것을 권유했더니 김 부속실장이 "안 나간다고 안 했어요"라고 답했다"고 밝혔다.


김현지 대통령실 제1부속실장이 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에 참석해 있다. 연합뉴스

김현지 대통령실 제1부속실장이 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에 참석해 있다. 연합뉴스

18일 광주방송에 따르면 박 의원은 지난 16일 이 방송의 '여의도 초대석'에서 김 실장과의 전화 통화 내용을 소개하면서 "그때는 총무비서관이었고, 총무비서관은 국감에 나와야 하지만 지금은 부속실장이다. 부속실장이 박근혜 (전 대통령 청와대) 문고리(였던) 십상시 권력처럼 비리가 있는가, 김현지가 내란을 일으켰는가"라고 말했다.

박 의원은 "김 실장을 제가 잘 아는데 '안방마님이다', '빨갱이다' 이런 모략을 해서 되겠는가"라고 반문했다.


박 의원은 지난 9일엔 "김 부속실장이 총무비서관을 맡고 있을 당시 (국감에) 안 나온다는 소리를 안 했는데 왜 그러는지 모르겠다"며 "똑똑하고 야무지다. 저 같으면 나와서 한바탕 할 것"이라고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr


