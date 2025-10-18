[2025국감]이혁 주일대사 "다카이치 총리 선출된다고 봐도 돼"(종합)

이혁 주일 한국대사가 18일 이시바 시게루 일본 총리의 후임으로 유력시되는 다카이치 사나에 자민당 신임 총재의 총리 선출 가능성과 관련해 "거의 (총리로) 선출된다고 봐도 될 것 같다"고 밝혔다.

이 대사는 이날 도쿄 주일 한국대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 다카이치 총재가 총리가 될 가능성이 크냐는 질문을 받고 이같이 답했다.

다카이치 총재는 지난 10일 연립 공명당이 연정 이탈을 선언하면서 총리 선출이 위태로운 상황에 몰렸으나 자민당과 제2야당 일본유신회 간 새로운 연정 추진을 위한 정책 협의가 개시되면서 총리 취임이 다시 유력시되고 있다. 양측은 전날 정책 협의 후 "크게 진전했다"고 밝혔다.

이 대사는 양국 관계와 관련해 "현재 좋은 상태인 외교관계를 바탕으로 서로 국익에 도움이 될 많은 분야에서 협력과 교류가 이뤄져야 한다고 생각한다"며 "한미일 안보, 국방 협력 강화는 시대 추세가 된 것 같다"고 말했다.

이 대사는 윤석열 정부 때 강제 동원 피해자 문제 해결책으로 추진된 제3자 변제 해법에 일본 전범 기업들은 참여하지 않고 있다는 지적에 대해서는 "자발적으로 기부하도록 다양한 방법을 강구하고 있다"고 밝혔다.

이 대사는 올해 한국 정부가 주최할 사도광산 추도식 일정과 관련해서는 "시기는 11월말 정도로 생각한다"며 작년에 열린 11월 24일과 비교해 "그 언저리에 가게 될 것"이라고 말했다.

이 대사는 송언석 국민의힘 의원이 나루히토 일왕의 부친인 아키히토 상왕의 방한 추진을 제안하자 "굉장히 신중하고 사려 깊게 접근해야 한다. 일왕이 언제가 되든 방한하는 게 좋겠다고 생각하지만 제 임기 중에 한다고는 말씀 못 드린다"고 밝혔다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>