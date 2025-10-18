본문 바로가기
광주 광산구 고용위기지역 지정…직업훈련비 부담 완화

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.18 11:36

내일배움카드 지원 한도 500만원으로 확대
본인 부담률 최대 55%→20%로 완화
요양·간호보호사 자격증 취득 비용도 절감

광주 광산구가 고용위기 선제대응지역으로 지정되면서 구직자와 재직자들의 직업훈련 비용 부담이 크게 줄게 됐다.

광주 광산구 고용위기지역 지정…직업훈련비 부담 완화
18일 광산구에 따르면 내일배움카드 발급자 지원 한도가 기존 300만 원에서 500만 원으로 상향됐으며, 본인 부담률도 15~55%에서 0~20%로 낮아졌다.


이에 따라 조리·전산·회계·미용 등 대부분의 직업훈련 과정은 자부담 없이 수강할 수 있고, 요양보호사·간호보호사 자격증 취득 비용도 크게 줄어든다.

내일배움카드는 취업을 희망하는 시민에게 직업훈련비 일부를 지원하는 제도로, 현직 공무원이나 교직원, 월평균 소득 300만원 이상 노동자를 제외하면 누구나 발급받을 수 있다.


앞서 정부는 지난 8월 대유위니아 경영 위기, 금호타이어 광주공장 화재 등 상황을 고려해 광산구를 고용위기 선제대응지역으로 지정했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
