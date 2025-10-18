본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

광주서 또 '학교 폭발물 협박'…학생 수백명 대피

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.18 11:34

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주에서 또다시 학교에 폭발물을 설치했다는 신고가 접수돼 학생들이 긴급 대피하는 소동이 벌어졌다.

지난 1일 서울 광진구 구의초등학교에서 경찰들이 폭파 협박 FAX 접수 및 폭발물 해체 등 상황을 가정한 대테러 훈련을 하고 있다. 연합뉴스

지난 1일 서울 광진구 구의초등학교에서 경찰들이 폭파 협박 FAX 접수 및 폭발물 해체 등 상황을 가정한 대테러 훈련을 하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

18일 광주시소방안전본부와 경찰에 따르면 전날 낮 12시 9분께 "남구 A중학교 운동장에 폭발물을 설치했다"는 신고가 접수됐다. 소방과 경찰, 군부대 등이 즉각 출동해 수백 명의 학생과 교직원을 대피시키고 폭발물 탐지견을 투입해 교내외를 수색했으나 특이 사항은 발견되지 않았다.


신고는 '폭발물을 설치했다'는 단순 협박성 내용이었던 것으로 전해졌다.

앞서 지난 13일에도 광주 북구 B고와 남구 C·D고 등 3곳에 '폭발물이 설치돼 폭발할 수 있다'는 메일이 잇따라 발송돼 경찰특공대와 소방당국이 출동했으나 모두 허위로 드러난 바 있다.


경찰은 이번 사건이 최근 국내 주요 시설에 무작위로 발송된 일본발 협박 메일과 연관성이 있는지를 포함해 동일인 소행 가능성을 조사하고 있다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"라부부 대신 샀어요"…요즘 청년들이 열광한다는 '듀프'[세계는Z금] "라부부 대신 샀어요"…요즘 청년들이 열광한다는 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

꽈배기 4% 오를 동안 베이글·소금빵은 40% 이상 급등…3년의 가격 변동

"라부부 대신"…10명 중 8명 "연말에도 '듀프' 구매"

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

장기판 사라졌지만…노인들은 '이것' 위해 오늘도 탑골공원행

홍라희·이부진·이서현, 삼성전자 주식 1조7000억원 매각

새로운 이슈 보기