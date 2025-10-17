본문 바로가기
카카오뱅크, 정기예금 금리 0.1%p 인상

부애리기자

입력2025.10.17 16:44


카카오뱅크가 18일부터 1년 만기 정기예금 금리를 0.1%포인트 인상한다.


카카오뱅크는 17일 정기예금과 자유적금 기본금리를 조정한다고 공지했다. 이에 따라 정기예금 중 만기 6개월 이상∼24개월 미만 상품의 기본금리는 연 2.5%에서 2.6%로 오른다.

자유적금 역시 6개월 이상∼12개월 미만은 연 2.6%에서 2.7%로, 12개월 이상∼24개월 미만은 연 2.7%에서 2.8%로 인상된다.


다만 만기가 긴 상품들의 기본금리는 떨어졌다. 정기예금과 자유적금 만기 24개월 이상의 기본금리는 2.5%에서 2.4%로 0.1%포인트 인하했다.


카카오뱅크 관계자는 "시장금리 상승을 반영해 1년 만기 상품 금리를 올렸고, 장기적으로는 금리 인하 추세가 지속될 것으로 예상되기 때문에 24개월 이상 상품 금리는 인하했다"고 말했다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
