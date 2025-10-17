두산건설, ‘두산위브더제니스 구미’, 견본주택 개관 첫 날 인산인해

’두산위브더제니스 구미’ 견본주택 방문을 위해 줄을 선 방문객들의 모습 AD 원본보기 아이콘

"아침부터 줄이 길어서 힘들었는데 줄 서서 기다린 보람이 있었어요. 견본주택에 마련된 유니트를 둘러보니까 하이엔드 아파트인 만큼 평면도 잘 나왔고 방도 넓고 전체적으로 고급지고 쾌적하더라구요. 특히 기존에 구미에서 보기 어렵던 커뮤니티 시설도 있고 상품성도 좋은데 분양가도 합리적이다보니까 사람이 많이 몰릴 수밖에 없는 거 같아요" 경북 구미시 신평동 거주, K씨, 35세

두산건설이 경상북도 구미시 광평동 일원에 공급하는 '두산위브더제니스 구미'의 견본주택을 17일(금) 개관했다. 이곳은 개관 전부터 구미시 첫 하이엔드 아파트이자 합리적인 분양가를 갖춰 수요자들의 관심이 높았던 곳이다. 이러한 높은 관심을 증명하듯 '두산위브더제니스 구미'에는 개관 첫날부터 수많은 인파가 몰렸다.

17일 두산건설 관계자에 따르면 '두산위브더제니스 구미' 견본주택에는 개관 전부터 방문객들의 대기 줄이 길게 형성되며 인산인해를 이뤘다. 어린 자녀와 함께 온 가족 단위부터 젊은 신혼부부, 중장년층 등 다양한 연령층의 방문객들이 견본주택을 찾아왔다.

'두산위브더제니스 구미' 견본주택 유니트를 관람 중인 방문객들 원본보기 아이콘

견본주택 내부는 모형도와 각 유니트 입구에 상품을 살펴보려는 방문객들로 북적였고, 상담 창구에는 내부 설계, 상품, 청약 조건 등에 대해 꼼꼼히 확인하는 고객들로 붐볐다. 또 선착순 경품 이벤트 등 다양한 오픈 이벤트에 참여하려는 방문객들의 줄이 이어졌다.

두산건설 관계자는 "구미시 첫 하이엔드 아파트라는 상징성을 갖춘 두산위브더제니스 구미는 구미를 대표하는 랜드마크 아파트로 자리매김할 것"이라며 "합리적인 분양가, 파격적인 계약조건, 우수한 입지와 상품성 등 다양한 장점을 지닌 두산위브더제니스 구미 견본주택에 많은 방문객들이 찾아와주신 만큼 청약까지 좋은 분위기를 이어갈 것"이라고 전했다.

'두산위브더제니스 구미'는 오는 20일(월) 특별공급을 시작으로 21일(화) 1순위 청약 접수, 22일(수) 2순위 청약 접수를 진행한다. 이후 일정으로는 28일(화) 당첨자 발표가 진행될 예정이며 정당 계약은 11월 10일(월)~12일(수) 3일간 실시한다.

이곳은 파격적인 계약조건을 갖춰 눈길을 끈다. 중도금 무이자 혜택은 물론 계약금 1,000만원(1차), 계약금 5% 정액제를 실시해 예비 입주민들의 자금 마련 부담을 덜어줄 예정이다. 또 전매제한, 재당첨 제한, 거주의무기간이 적용되지 않아 실수요 및 투자수요까지 집중될 전망이다.

두산건설의 '두산위브더제니스 구미'는 지하 3층~지상 최고 39층, 9개 동, 총 1,372가구 규모로 조성된다. 이중 △전용면적 59㎡ 26가구 △전용면적 74㎡A 8가구 △전용면적 74㎡B 4가구 △전용면적 84㎡A 184가구 △전용면적 84㎡B 113가구 △전용면적 108㎡ 64가구 △전용면적 152㎡P 4가구 총 403가구를 일반에 분양한다.

방문객들의 눈길을 사로잡은 '두산위브더제니스 구미'는 단순한 주거 공간을 넘어 차별화된 외관 디자인, 입주민의 자부심을 높이는 고급 자재와 섬세한 인테리어를 선보인다. 또한 레스토랑, 영화감상실, 게스트하우스, 사우나, 맘스테이션, 피트니스, 골프연습장, 멀티스포츠룸, 작은도서관 등 구미에서는 볼 수 없었던 다채로운 커뮤니티 시설을 통해 입주민들이 단지 내에서 여가와 소셜 활동을 즐길 수 있도록 돕는다.

특히 지하 2층에는 건식세차장이 조성돼 입주민들의 편의성이 더욱 우수해질 전망이다. 또 LG ThinQ 기반 스마트홈 시스템과 보안 시스템은 입주민의 편의성과 안전을 강화한다.

또 이곳은 주거여건이 우수한 입지를 갖춰 눈길을 끈다. 단지 앞에는 구미시민운동장, 보조경기장, 구미시복합스포츠센터 등 다양한 스포츠 시설이 위치해 입주민들에게 건강한 라이프스타일을 선사할 예정이다. 또한 중앙근린공원 등 쾌적한 자연환경도 갖추고 있어 입주민들의 주거여건이 한층 쾌적해질 전망이다.

이에 더해 송정초·송정여중이 단지 바로 옆에 위치하고 광평중·금오고 등 인근 학교들과도 가까워 학세권 입지를 갖췄다. 구미시립중앙도서관 및 학원가 이용도 편리해 학령기 자녀를 둔 학부모들의 선호도가 높을 것으로 예상된다.

'두산위브더제니스 구미'의 견본주택은 경상북도 구미시 신평동 일원에 마련돼 있으며, 현재 선착순 이벤트 등 다양한 경품 이벤트도 진행 중에 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



