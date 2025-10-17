본문 바로가기
GS건설, 대전 '도룡자이 라피크' 분양 예정…299가구 규모

이정윤기자

입력2025.10.17 11:02

도룡자이 라피크 투시도. GS건설

GS건설은 대전시 유성구 도룡동에 들어서는 '도룡자이 라피크'를 이달 분양할 예정이라고 17일 밝혔다.


도룡자이 라피크는 지하 3층에서 지상 26층, 4개동, 총 299가구 규모다. 전용면적 84~175㎡ 중·대형 위주다. 타입별 일반분양은 ▲84㎡A 23가구 ▲84㎡B 69가구 ▲84㎡C 48가구 ▲115㎡ 4가구 ▲120㎡A 75가구 ▲120㎡B 32가구 ▲136㎡A 20가구 ▲136㎡B 26가구 ▲PH 175㎡ 2가구다.

도룡동은 대전에서 주거 선호도가 높은 지역 중 하나다. 대덕연구단지와 대기업연구소, 국책연구소, 국가 연구기관이 밀집해 있으며 인프라가 형성돼 생활 인구가 지속적으로 늘고 있다.


도보권 내 대덕초·대덕고를 비롯해 대덕중·대전과학고 등의 학군이 인접하고 교육·문화 연계 인프라도 풍부하다. 이 외에도 녹지와 공원 인프라도 갖췄다. 북대전IC와 가까워 경부고속도로와 호남고속도로 접근성이 뛰어나다.


이처럼 주거 인프라가 우수하고 선호도 높지만 해당 지역엔 2016년 이후 신규 분양이 전무했다. 이번 도룡자이 라피크는 도룡동에서 9년 만에 공급되는 단지라는 의미를 갖는다.

아울러 기존 도룡동 일대가 고도제한으로 대부분 12층 이하의 저층 단지 위주로 형성된 것과 달리 도룡자이 라피크는 최고 26층으로 조망을 확보했다.


단지는 동간 간섭을 최소화 했고 남향 위주 배치로 채광과 통풍이 우수하다. 타입에 따라 4~5베이, 파우더룸, 현관 창고, 드레스룸 등 평면 설계를 통해 공간 활용도를 높였다.


또 입주민 전용 커뮤니티센터 '클럽 자이안'에는 피트니스클럽, 실내 골프연습장, 사우나, 독서실, 주민카페와 북카페, 게스트하우스, 세대창고 등이 마련될 예정이다.


호텔식 컨시어지(편의·안내) 서비스도 도입된다. 택배·퀵 접수, 세탁물 처리, 출장 세차·정비, 정리수납·가사 지원 등 서비스를 비롯해 우산·캠핑용품 등 공유 물품 대여, 카페·스낵바 운영 등까지 여러 입주민 편의 서비스가 제공될 예정이다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

