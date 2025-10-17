[폴폴뉴스]李대통령 지지율 지지율 횡보…부동산 악재로 부각

여당 주도 사안에서 부동산·외교 등 정책 비판으로 전환

민주당 39%, 국민의힘 25%

원전 확대 40%, 현 수준 유지 37%로 팽팽

추석 이후 이재명 대통령의 지지율이 횡보하는 것으로 조사됐다. 다만 여당발 이슈가 그동안 지지율에 악재였지만 외교나 부동산 관련 이슈가 지지율 하락의 원인으로 바뀌어 눈길을 끈다.

17일 한국갤럽이 공개한 여론조사(14~16일 전국 18세 이상 1001명 대상으로 무선전화 인터뷰 방식으로 조사, 응답률은 12.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트)에 따르면 추석 연휴를 거치며 이 대통령의 국정 수행과 관련해 잘하고 있다는 긍정 평가는 3주전(9월4주) 조사와 비교해 1%포인트 하락한 54%로 나타났다. 잘못하고 있다는 여론은 1%포인트 오른 35%였다.

이 대통령 지지율 자체에는 큰 변화가 없었지만 부정 평가 이유는 크게 바뀌었다. 추석 전에는 조희대 대법원장 사퇴 압박과 진실 공방, 내란 재판부 변경 등 여당 주도 사안이 언급됐지만, 이번에는 외교와 중국 이슈, 부동산 관련 지적이 늘었다. 여론조사 기간 중 발표된 10·15 부동산 대책의 영향은 제한적으로 반영됐지만, 직무 수행 부정 평가의 이유 가운데 부동산 정책이 5%(4%포인트 상승) 하는 모습을 보여 눈길을 끌었다.

더불어민주당 지지율은 지난 조사보다 1%포인트 오른 39%로 나타났다. 국민의힘 지지율도 1%포인트 올라 25%로 조사됐다.

내년 지방선거와 관련해서는 여당이 다수당이 되어야 한다는 응답은 39%, 야당이 다수당이 되어야 한다는 응답은 36%로 팽팽한 것으로 나타났다. 특히 서울과 수도권에서는 여당과 야당 지지세가 거의 유사하게 조사됐다.

원자력 발전과 관련된 질문에서는 확대 여론이 40%, 현재 수준 유지가 37%, 축소 의견이 11%로 나타났다. 동성 결혼 법제화에 대해서는 찬성 여론이 34%, 반대 여론이 58%로 나타났다.

여론조사와 관련된 자세한 사항은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



