미래에셋증권, 제9회 AI 페스티벌 성료…금융·AI 융합 인재 발굴

미래에셋증권은 네이버클라우드와 공동으로 개최한 '제9회 인공지능(AI) 페스티벌'이 성황리에 막을 내렸다고 17일 밝혔다.

14일 미래에셋센터원에서 ‘AI 페스티벌’ 시상식이 진행된 가운데 수상자 및 미래에셋증권 허선호 부회장(둘째줄 왼쪽에서 세번째), 네이버클라우드 김유원 대표(둘째줄 오른쪽에서 다섯번째) 등 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 미래에셋증권 AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 금융과 AI를 결합한 혁신적 아이디어를 발굴하고 미래 금융 산업을 이끌 인재를 양성하기 위해 마련됐다. 올해에는 총 443팀이 참가해 치열한 예선을 거쳤으며 결선에는 AI 서비스 부문 3개 팀과 AI 테크 부문 3개 팀 등 총 6개 팀이 진출했다.

결선 행사는 AI 페스티벌을 주관한 미래에셋증권 투자전략부문 김민균 대표의 환영사를 시작으로, AI와 금융의 융합을 주제로 한 다양한 아이디어와 기술 시연이 이어졌다.

결선에 오른 팀들은 네이버의 초거대 언어 모델(LLM) '하이퍼클로바 X(HyperCLOVA X)'와 응용프로그램인터페이스(API)를 활용해 금융과 AI를 결합한 에이전트 및 혁신적 서비스 아이디어를 직접 구현한 프로토타입을 4시간 동안 시연하며 열띤 경쟁을 펼쳤다. 최종 대상 1팀, 최우수상 2팀, 우수상 3팀이 선정됐다. 총 상금 규모는 5500만원이다.

대상은 '아이스크림을든무지'팀이 차지했다. 이 팀은 사용자의 자연어 질의로 기준 패턴과 유사한 주가흐름을 보이는 종목을 신속하게 찾아주는 멀티 에이전트 시스템을 개발해 심사위원단으로부터 높은 평가를 받았다. 대상팀에게는 상금 2000만원과 함께 미래에셋증권에서 주관하는 인턴십 기회가 주어지며 제안한 서비스를 실제 현장에서 구현해보는 실무 경험을 쌓을 예정이다.

또한 대상 및 최우수상 수상팀에게는 상금과 별도로 미래에셋증권 입사 지원 시 서류 전형 면제 혜택도 제공돼 금융 AI 인재로 성장할 수 있는 실질적 기회를 얻게 된다.

AI 페스티벌은 단순한 경진대회를 넘어 매년 참가자들을 위한 교육·멘토링 과정을 병행해왔다. 본선 진출팀은 미래에셋증권과 네이버클라우드 전문가들로부터 최신 AI 기술 교육을 받으며 AI의 금융 산업 적용 방안을 고민하고 모색하는 시간을 가졌다.

허선호 미래에셋증권 부회장은 폐회사에서 "AI는 산업 전반의 경쟁 구도를 재편하는 핵심 기술로, 금융 분야에서도 혁신과 변화를 이끄는 중요한 동력"이라며 "참가자들이 보여준 창의적인 아이디어와 열정이 매우 인상적이었고 특히 서비스 프로토타입의 완성도가 해를 거듭할수록 높아지고 있어 AI 기술 적용 수준이 빠르게 고도화되고 있음을 실감했다"고 말했다. 이어 "앞으로 청년 인재들이 실제 금융 현장에서 AI 역량을 발휘하고 성장할 수 있도록 다양한 프로그램을 지속해 나가겠다"고 덧붙였다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>