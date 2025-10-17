교보증권, 친환경 캠페인 '모아모아 챌린지' 목표 달성

교보증권은 친환경 캠페인 '그린레이스 모아모아 챌린지'가 1000만 포인트 목표를 달성했다고 17일 밝혔다.

이번 챌린지는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천의 일환으로 지난 6월부터 4개월간 진행됐으며 임직원들은 총 3291건의 일상 속 탄소 저감 활동에 참여했다.

올해는 참여의 폭을 넓히기 위해 '모아Ⅰ'과 '모아Ⅱ' 두 가지 프로그램으로 운영됐다. 모아Ⅰ은 사내 인트라넷을 통해 저탄소 상품 구매, 대중교통 이용 등 25개 항목을 실천해 포인트로 적립하는 방식이다. 모아Ⅱ는 서울시 자원봉사센터 '모아 플랫폼'을 활용해 친환경 활동을 인증하는 형태로 진행됐다.

적립된 포인트는 기부금 1000만원으로 환산돼 환경재단에 전달되며 꿀숲벌숲 조성 사업에 사용된다.

교보증권 관계자는 "임직원 한 사람 한 사람의 작은 실천이 모여 더 큰 변화를 만들어 가길 바란다"며 "앞으로도 일상 속 친환경 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 교보증권은 연말까지 여의도 공원 생태 보호, 플로깅, 자원 재순환 프로그램 등 다양한 친환경 활동을 이어갈 예정이다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



