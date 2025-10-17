본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

교보증권, 친환경 캠페인 '모아모아 챌린지' 목표 달성

송화정기자

입력2025.10.17 10:24

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

교보증권은 친환경 캠페인 '그린레이스 모아모아 챌린지'가 1000만 포인트 목표를 달성했다고 17일 밝혔다.

교보증권, 친환경 캠페인 '모아모아 챌린지' 목표 달성
AD
원본보기 아이콘

이번 챌린지는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천의 일환으로 지난 6월부터 4개월간 진행됐으며 임직원들은 총 3291건의 일상 속 탄소 저감 활동에 참여했다.


올해는 참여의 폭을 넓히기 위해 '모아Ⅰ'과 '모아Ⅱ' 두 가지 프로그램으로 운영됐다. 모아Ⅰ은 사내 인트라넷을 통해 저탄소 상품 구매, 대중교통 이용 등 25개 항목을 실천해 포인트로 적립하는 방식이다. 모아Ⅱ는 서울시 자원봉사센터 '모아 플랫폼'을 활용해 친환경 활동을 인증하는 형태로 진행됐다.

적립된 포인트는 기부금 1000만원으로 환산돼 환경재단에 전달되며 꿀숲벌숲 조성 사업에 사용된다.


교보증권 관계자는 "임직원 한 사람 한 사람의 작은 실천이 모여 더 큰 변화를 만들어 가길 바란다"며 "앞으로도 일상 속 친환경 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.


한편 교보증권은 연말까지 여의도 공원 생태 보호, 플로깅, 자원 재순환 프로그램 등 다양한 친환경 활동을 이어갈 예정이다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

"대중들 개돼지라 금방 잊을 것" 韓 정부 난리에 캄보디아 모집책 '코웃음'

"투기 잡다가 무주택까지 잡네"…강북구 주담대, 마·성·광보다 줄었다

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기