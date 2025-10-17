합참의장, 美합참의장과 첫 공조통화 "北위협 억제 중요"

오후엔 日 통합막료장과 공조통화 예정

진영승 합동참모의장이 미국 합참의장과 첫 공조 통화를 갖고 한미 연합방위태세를 통한 북한의 위협 억제가 중요하다는 데 뜻을 모았다.

진 의장은 17일 오전 존 대니얼 케인 미 합참의장과 공조 통화를 했다. 이번 공조 통화는 지난달 30일 진 의장 취임 이후 실시된 첫 통화다. 진 의장은 미 합참의장에게 취임 인사와 함께 최근 안보 정세와 협력방안을 논의했다.

한미 합참의장은 철통같은 한미동맹을 바탕으로 한반도 안보 상황이 안정적으로 유지되고 있으며, 한미 연합방위태세를 통해 북한의 위협을 억제하는 것이 중요하다는데 뜻을 같이했다. 아울러 내달 한국에서 개최하는 한미 군사위원회회의(MCM)를 통해 현안을 논의하고 동맹을 더욱 강화해 나가기로 했다.

진 의장은 이날 오후엔 우치쿠라 히로아키(內倉浩昭) 일본 통합막료장과도 공조 통화를 실시할 예정이다. 통화에서는 취임 인사와 함께 최근 실시한 한일 정상회담과 국방장관회담을 비롯한 고위급 소통의 성과를 구체화하기 위한 우리 측 합동참모본부와 일본 측 통합막료감부 간 공조 필요성에 대해 공감대를 형성할 계획이다.

또 한일·한미일 안보협력의 추동력을 유지하고 협력 분야를 확대해 나가기 위한 지속적인 소통을 강조할 예정이다.





