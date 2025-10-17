"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

해당 주소지 찾아갔으나 '공유오피스'

안내 연락처도 캄보디아 번호

프린스 리얼 이스테이트 그룹의 서울 사무소 건물. 서범수 의원실 프린스 리얼 이스테이트 홈페이지 캡처

캄보디아에서 사기와 납치, 인신매매 등 불법 행위가 확인돼 미국과 영국에서 제재를 받은 '프린스 그룹'이 서울에서도 사무실을 운영했다는 정황이 포착됐다.

17일 국회 행정안전위원회 소속 국민의힘 서범수 의원실에 따르면 프린스그룹의 부동산 계열사 '프린스 리얼 이스테이트' 그룹은 홈페이지에 한국 사무소가 있다고 안내하며 서울 중구 순화동의 한 주소지를 공유하고 있다. 전화번호는 캄보디아 국가 번호를 사용 중이다.

서 의원실이 해당 주소지를 찾아가 본 결과 17층에 위치한 사무실을 공유 오피스로, 프린스 그룹의 영업 여부는 확인이 어려웠다. 전화번호로 통화를 해 보았으나 역시 연결되지 않았다.

다만 서 의원실에 따르면 프린스 리얼 이스테이트 그룹은 지난 5월 한국에서 전시장을 열었다고 홍보했으며, 지난 8월 서울에서 갤러리 행사도 개최한 것으로 확인됐다. 또 2022년에는 캄보디아 한국상공회의소와 교류를 가진 적도 있었다.

프린스 그룹의 부동산 계열사가 자금 세탁에 사용된 정황이 있는 만큼, 국내에서도 같은 행위를 벌였는지에 대한 여부를 수사해야 한다는 지적도 나온다.

서 의원은 "캄보디아 현지에서 국민을 구조·송환하는 것도 중요하지만, 국내 범죄 커넥션을 찾아내는 일도 소홀히 해선 안 된다"라며 "한국에서 사업을 영위하고 있다면 어떤 범죄와 연루돼있을지 조사가 필요하다"고 강조했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



