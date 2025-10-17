"매주 해외주식 투자왕 뽑는다" 하나증권, 수익률 대회 개최

오는 20일부터 12월말까지 10주간 개최

하나증권은 오는 20일부터 올해 12월 26일까지 10주 동안 매주 해외주식 투자 수익률로 경쟁하는 '주간 해외주식 투자 왕중왕전'을 개최한다고 17일 밝혔다.

하나증권 해외주식 거래 계좌에 잔고 1000만원 이상 보유한 손님이면 누구나 대회에 참가할 수 있다. 회차 전주에 하나증권 홈트레이딩 시스템(HTS) 또는 모바일 트레이딩 시스템(MTS)에서 신청하면 된다. 한번 신청 시 별도로 다음 회차에도 자동 참여 된다.

대회는 하나증권에 보유하고 있는 자산 규모에 따라 2개 리그로 진행이 된다. 신청 시점에 자산이 5000만원이 넘으면 프리미어 리그에, 1000만원 이상~5000만원 미만이면 챌린저 리그로 배정된다.

리그별 수익률 상위자 3명에게는 매주 시상과 함께 주식매수 쿠폰이 지급된다. 프리미어 리그 입상자에게는 각 1000달러, 750달러, 500달러의 쿠폰을, 챌린저 리그 입상자에게는 각 220달러, 120달러, 60달러의 쿠폰이 제공된다.

수익률은 투자한 국가별 차등 적용한다. 중국과 홍콩 주식에는 2배, 일본 주식은 3배의 가중치가 부여된다. 참가자들의 수익률과 순위는 매일 종가를 기준으로 HTS와 MTS에서 확인할 수 있다.

남택민 하나증권 PWM영업본부장은 "이번에 개최하는 실전투자대회가 미국을 넘어 다양한 국가들의 좋은 기업에 투자하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.





