이준석 "김현지가 레드팀이자 실세? 김건희 여사밖에 생각 안 나"

이준석 개혁신당 대표가 국정감사 출석 여부를 두고 논란이 되는 김현지 대통령실 제1부속실장을 겨냥해 "민주당에 있는 분들이 자꾸 '이분이 굉장히 성실하고 일을 잘한다', '이분은 (쓴소리하는) 레드팀' 등 자기 모순적인 얘기를 많이 하더라"면서 "그런데 레드팀이 실세인 경우는 없다"고 주장했다. 이 대표는 16일 YTN 라디오 '더 인터뷰'에 출연해 "이런 상황임에도 (국정감사에) 안 나오는 것을 보면 대단한 실세"라며 이같이 말했다.

이준석 개혁신당 대표.

이 대표는 "보통 레드팀은 비주류적인 성향으로, 대부분 한직으로 돈다"면서 "김종인 전 국민의힘 비상대책위원장, 유인태 전 국회 사무총장 같은 분들은 쓴소리 많이 하는 훌륭한 정치 선배지만 주류가 되기 힘들었던 것과 같다"고 설명했다. 이어 "만약 김 실장이 레드팀 역할을 하면서 다른 결정을 내리도록 반영하는 일을 잘한다면 이는 레드팀이 아니라 거부권자"라며 "대한민국 의회 결정을 막아 세울 수 있는 게 거부권 아니면 무엇이냐"고 지적했다.

그는 "레드팀이면서 실세에 가까운 사람으로는 김건희 여사 정도밖에 기억 안 난다"며 "대통령이 뭘 해도 '너 하면 안 돼'라고 막아 세울 수 있는 비토 거부권자, 거부권 세력"이라고 주장했다.

이 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)에서도 "지금 과방위뿐 아니라 여러 상임위에서 '김현지 여사'를 놓고 신경전이 벌어지고 있다"며 "일면식도 없어 어떤 분인지 잘 모르지만, 그냥 제발 국회에 좀 나오라"고 했다. 이어 "지난 정권이 누구 한 사람 보위하려다 망가지는 것을 지켜본 국민들이 똑같은 모습을 보고 싶어 하겠느냐"고 했다.

김현지 대통령실 제1부속실장이 지난 2일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에 참석하고 있다.

국민의힘은 이재명 대통령의 최측근으로 알려진 김 실장의 국정감사 출석을 압박하고 있다. 현재 국정감사가 진행 중인 17개 국회 상임위원회 가운데 최소 6곳에서 김 실장의 증인채택을 요구 중이다. 송언석 원내대표는 "총무비서관 시절 여러 가지 직권을 남용했다고 보일 수 있는 장관급 인사에 관여한 부분에 대해 국정감사에 나와 성실히 질문에 답해야 한다"며 "국회 상임위원회에서 김 실장에 관한 이야기가 나오는 걸 보면 그만큼 전방위적으로 관여한 실세 중의 실세라는 점을 나타내는 방증이라고 본다"고 했다.

반면 더불어민주당 백승아 원내대변인은 "김현지 증인은 부속실장 이전 총무비서관이었을 때도 국감에 못 나올 이유는 없었다"면서도 "국민의힘은 계속 정쟁하고 있다"고 지적했다. 백 대변인은 "국감은 지금 대통령실에 있던 일에 관해 물어야 하는데 국민의힘은 과거 (이 대통령) 성남시장 시절 얘기까지 꺼내 정쟁하지 않느냐"며 "스토커 수준으로 집착하고 있다"고 비판했다.

그러면서 "(김 실장 증인 채택 문제를) 국감의 본질을 흐리고 정쟁을 위한 도구로 사용해선 안 된다는 게 저희 당의 입장"이라며 "출석 여부는 정해지는 대로 발표하겠다"고 덧붙였다.





