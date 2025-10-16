본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

조동준 전 서천군의장, 민주당 중앙당 부대변인 임명

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.10.16 22:30

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"국민 목소리 전달·정책 소통에 최선 다하겠다"

조동준 민주당 부대변인

조동준 민주당 부대변인

AD
원본보기 아이콘

더불어민주당은 전국 단위 정책 소통을 강화하기 위해 중앙당 부대변인단을 새롭게 구성한 가운데, 충남 서천 출신의 조동준 전 서천군의장이 중앙당 부대변인으로 임명했다고 16일 밝혔다.


조 부대변인은 지역 정치를 넘어 중앙 무대에서 여당의 정책 비전과 국민의 민심을 연결하는 '소통창구' 역할이 기대된다.

중앙당 부대변인은 당의 주요 정책과 비전을 국민에게 전달하고, 지역 현장의 목소리를 중앙당에 반영하는 역할을 맡는다.


조 부대변인은 "중앙당과 지역을 잇는 정치적 가교로서 현장의 생생한 민심을 적극 전달하겠다"고 밝혔다.


이어 "윤석열의 계엄과 내란 시도로 혼란한 정국 속에서 민주당과 이재명 정부의 성공이 곧 대한민국의 재도약으로 이어져야 한다"며 "비록 작은 역할이지만 국민과 당을 잇는 진정성 있는 소통의 부대변인이 되겠다"고 말했다.

조동준 부대변인이 박수현 민주당 수석 대변인(오른쪽)에게 임명장을 받고 기념촬영하고있다./조동준 부대변인측

조동준 부대변인이 박수현 민주당 수석 대변인(오른쪽)에게 임명장을 받고 기념촬영하고있다./조동준 부대변인측

원본보기 아이콘

조 부대변인은 서천군의회 제7~8대 의원을 지내며 제8대 의회 전반기 의장을 역임했다.

또 민주당 정책위원회 부의장, 을지로위원회 부위원장, 대통령소속 자치분권위원회 정책자문위원 등 지역과 중앙을 넘나드는 다양한 정치 활동을 펼쳐왔다.


정치권 안팎에서는 조 부대변인 임명이 서천을 비롯한 충남 남부권의 목소리를 중앙당에 적극 전달하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.


특히 지방의회 경험과 정책 전문성을 두루 갖춘 인사로서, 지역현안 해결과 중앙당 정책 간의 연계에 힘을 보탤 전망이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

평균 연봉 1억에도…짐 싸서 나가는 이곳

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기