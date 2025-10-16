본문 바로가기
고팍스 "바이낸스와 협력해 고파이 상환 후속 절차 검토"

이성민기자

입력2025.10.16 20:04

금융당국, 고팍스 이사회 변경 신고 수리
바이낸스 2년 반 만에 한국 진출 본격화

가상자산 거래소 고팍스는 16일 "대주주인 바이낸스와 고파이 예치금 상환을 위한 재원 확보·소액주주 동의 등 후속 절차를 단계적으로 검토하고 있다"고 밝혔다.


고팍스는 이날 공지를 통해 이사회 변경 신고가 수리됐음을 밝히며 "고파이 고객 예치금 상환을 최우선 과제로 두고 논의를 지속하고 있다"며 "상환 절차의 구체적인 일정과 방법은 확정되는 대로 공지하겠다"고 했다.

고팍스 "바이낸스와 협력해 고파이 상환 후속 절차 검토"
이어 "이사회 변경 신고 수리 이후 이어질 갱신 신고 절차를 고파이 문제 해결의 실질적 전환점으로 삼고, 고객 여러분께 신뢰받는 거래소로 다시 설 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

금융당국에 따르면 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 전날 고팍스의 임원 변경 신고를 수리했다. 바이낸스는 2023년 고팍스 지분을 인수하면서 한국 진출을 추진했으나 당국에서 임원 변경 신고 수리 등 법적 절차가 늦어지면서 발이 묶여 있었다.


금융당국이 약 2년 반 만에 변경 신고를 수리하면서 바이낸스는 고팍스 인수를 통해 한국 시장에 진출하게 됐다.


고파이 투자자 배상 문제 해결에도 속도가 날 것으로 보인다. 고팍스는 자체 가상자산 예치 서비스 고파이를 운영해왔지만 2023년 FTX 사태로 지급불능 사태를 맞았다. 바이낸스에 따르면 2023년 8월까지 총 7000만달러 규모의 배상을 완료했고 올해 7월 말 기준 1억2200만달러의 피해액을 남겨뒀다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
