"유방암 자선행사라더니 술파티?"…패션 잡지 캠페인 논란

W코리아, 취지와 동떨어진 연출

공연 가사·술자리에 누리꾼 비판

국내 패션잡지 W코리아가 매년 주최하는 자선행사 '러브 유어 더블유(Love Your W)'가 '유방암 인식 개선'이라는 취지와 달리 연예인 친목 파티로 전락했다는 논란에 휩싸였다.

15일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 'W코리아 유방암 자선행사'에 참석한 BTS멤버 RM(왼쪽)과 에스파 멤버 윈터(오른쪽)의 모습. W코리아 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

행사는 지난 15일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 열렸으며 방탄소년단 뷔·RM·제이홉, 아이브 장원영·안유진, 에스파 카리나·윈터 등 정상급 아이돌과 이영애, 고현정, 이민호, 박서준 등 유명 배우들이 대거 참석해 화제를 모았다.

W코리아는 이를 "여성의 유방암 인식 향상과 조기 검진의 중요성을 알리는 캠페인"으로 홍보했으나 공식 사회관계망서비스(SNS)에 공개된 현장 영상 대부분이 '파티 분위기' 중심이라 논란이 일었다.

사진 속 참석자들은 술잔을 들고 건배하거나 무대 공연을 즐기는 모습이었다. 일부 가수는 현장에서 공연을 펼쳤고 해당 장면들은 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 확산했다.

해당 게시물을 접한 누리꾼들의 반응은 냉담했다. "유방암 인식 개선과 유명인 친목 모임이 무슨 관련이 있느냐", "술 마시고 노래하는 게 인식 개선이냐", "유방암 환자를 두고 이런 콘셉트는 무례하다"는 등의 비판이 쏟아졌다. 특히 "유방암에 가장 안 좋은 게 술인데 술잔을 들고 있는 장면이 많다"는 지적이 공감을 얻었다.

공연 가사 논란까지…"불쾌했다면 죄송"

W코리아 공식 인스타그램에 올라온 자선 행사의 모습. W코리아 인스타그램 원본보기 아이콘

논란은 공연 선곡으로도 번졌다. 가수 박재범은 이날 행사에서 자신의 히트곡 '몸매'를 열창했는데 해당 곡의 가사 표현이 유방암 인식 캠페인과 맞지 않다는 비판이 제기됐다. 해당 무대를 기획한 주최 측과 해당 곡을 선곡한 가수도 경솔했다는 반응이 쏟아졌다.

W코리아는 해당 영상을 게시 20분 만에 삭제했으며 박재범은 16일 자신의 인스타그램에 "정식 유방암 캠페인이 끝나고 파티와 공연은 현장에 있는 분들을 위한 걸로 이해해서 그냥 평소 공연처럼 했다"고 밝혔다. 이어 "암 환자분들 중 제 공연을 보시고 불쾌했거나 불편하셨다면 죄송하다. 건강하시길 바란다. 화이팅이다"라고 사과했다.

20년간 누적 11억 기부…'핑크런'과 비교 지적도

W코리아는 "지난 20년간 한국유방건강재단에 누적 11억원을 기부했다"며 "행사 수익금 전액을 재단 활동에 후원하고 있다"고 밝혔다. 20년으로 나누면 연평균 5500만원 규모다. W코리아는 해당 행사를 '국내 최대 규모 자선 행사'라고 표현하며 "갈라 디너와 파티를 개최하고 수익금 기부로 한국유방건강재단의 활동을 후원하며, 참여형 캠페인을 통해 여성과 저소득층의 검진 및 치료비를 지원한다"고 설명했다.

그러나 일부 누리꾼은 "연간 5000만원 수준이면 일반 시민이 참여하는 '핑크런'보다 적다"면서 진정성이 부족하다고 지적했다. 핑크런은 한국유방건강재단이 주관하는 유방 건강 러닝 행사로 지난 24년간 누적 기부금이 42억원에 달한다.

일각에서는 "기부금 규모보다 취지가 더 중요하다"는 옹호 의견도 있었지만, 유방암 관련 언급은 없이 '연예인 홍보'에만 치중한 모습에 전체적인 여론은 "유방암을 마케팅 소재로 소비했다"는 쪽에 무게가 실리고 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>