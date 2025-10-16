美 "中, 희토류로 세계경제 통제시도…동맹들 함께 대항하자"

재무장관·무역대표 이례적 기자회견

中에 맞선 동맹규합 시도

미국 도널드 트럼프 행정부는 15일(현지시간) 중국이 희토류 수출통제로 세계 경제를 통제하려고 한다며 미국과 미국의 동맹들이 함께 대항해야 한다고 촉구했다.

제이미슨 그리어 미국무역대표(USTR)는 이날 워싱턴DC 재무부 청사에서 이례적으로 연 재무장관과의 합동 기자회견에서 중국의 희토류 수출통제를 '세계 모든 나라에 대한 경제적 강압'으로 규정하고 "이 규정은 중국이 세계 경제와 기술 공급망 전체를 사실상 통제하게 한다"고 지적했다.

미국 스콧 베센트 재무부 장관과 제이미슨 그리어 미국무역대표(USTR)가 15일(현지시간) 워싱턴DC 재무부에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

그는 중국의 이번 조치가 단순히 미국과 협상에서 지렛대를 확보하려는 의도가 아니라 세계 공급망을 장악하려는 중국의 광범위한 계획의 일부라고 주장했다.

그리어 대표는 "예를 들어 한국에서 스마트폰을 만들어 호주에 판매하면 그 회사는 먼저 중국의 승인을 받아야 한다. 휴대전화는 중국에서 조달한 희토류가 든 반도체를 포함할 수 있기 때문"이라면서 "우리도 동맹들도 그런 종류의 시스템을 따라가지 않을 것"이라고 말했다.

스콧 베선트 재무부 장관은 "중국 정부 내 일부가 실망스러운 행동과 경제적 강압을 통해 세계 경제를 둔화시키기를 원한다면 중국 경제가 가장 피해를 볼 것이다. 착각하지 말라. 이건 '중국 대(對) 세계'다"라고 말했다.

그는 "중국은 용납할 수 없는 수출통제를 전 세계에 부과했다"며 "우리와 우리 동맹들은 지시를 따르지도 통제받지도 않을 것"이라고 했다. 이어 "이것은 우리 동맹들에 우리가 협력해야 한다는 분명한 신호가 돼야 한다"면서 이번주 세계은행(WB)·국제통화기금(IMF) 연례총회 기간에 동맹들과 이 문제를 논의할 계획이라고 덧붙였다.

한편 베선트 장관은 중국의 향후 행보에 따라 장기 관세 휴전도 가능하다는 점을 시사했다고 블룸버그 통신이 전했다. 미국과 중국은 지난 5월 스위스에서 관세전쟁 휴전에 합의했고 90일 단위로 합의를 갱신해왔다. 다음달 10일에는 갱신 여부를 결정해야 한다.





이성민 기자



