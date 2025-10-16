본문 바로가기
김세영, 해남이 좋다…10언더파 62타

노우래기자

입력2025.10.16 16:15

BMW 레이디스 챔피언십 1R 선두
LPGA 투어 5년 만에 우승 기회
최근 5개 대회 3차례 톱 10 상승세

김세영이 5년 만에 우승 기회를 잡았다.


16일 전남 해남군 파인비치 골프링크스(파72·6785야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 BMW 레이디스 챔피언십(총상금 230만달러) 1라운드에서 보기 없이 이글 1개, 버디 8개를 쓸어 담았다. 첫날 10언더파 62타를 쳐 2타 차 선두를 질주했다.

김세영이 BMW 레이디스 챔피언십 1라운드 15번 홀에서 버디를 잡아낸 뒤 환하게 웃고 있다. BMW 레이디스 챔피언십 조직위 제공

김세영이 BMW 레이디스 챔피언십 1라운드 15번 홀에서 버디를 잡아낸 뒤 환하게 웃고 있다. BMW 레이디스 챔피언십 조직위 제공

김세영은 2013년 8월 홍순상이 한국프로골프(KPGA) 투어 솔라시도-파인비치 오픈 3라운드에서 기록한 코스레코드(8언더파 64타)도 깼다. 다만 이번 대회는 젖은 페어웨이에서 볼을 집어 올려서 닦은 뒤 다시 원래 있던 자리 1클럽 이내에 내려놓고 치는 프리퍼드 라이를 적용한 탓에 정식 기록으로 인정받진 못했다.

김세영은 1번 홀(파4) 첫 버디와 6번 홀(파5) 이글로 단숨에 선두권으로 올라섰다. 이 기세를 몰아 7~9번 홀 3연속 버디를 낚았다. 후반에도 11, 13, 15번 홀에서 징검다리 버디를 추가한 뒤 마지막 18번 홀(파4)에서 1타를 더 줄이며 라운드를 마쳤다. 2020년 11월 펠리컨 챔피언십 이후 5년 만에 우승을 기대할 수 있는 자리다.


김세영은 2015년 LPGA 투어에 데뷔해 통산 12승을 쌓았다. 2020년 2승을 거둔 김세영은 이후 좀처럼 우승권에 들지 못하다가 지난해 2위 1차례, 3위 3차례를 기록하며 반등 움직임을 보였다. 올해엔 6월 이후에만 3차례 3위에 입상하는 등 상승세를 이어갔다. 최근 5개 대회에서 3차례 톱 10 진입이다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
