차이커뮤니케이션, 뷰티 브랜드 ‘플라워노즈’ 팝업스토어 오픈

차이커뮤니케이션 차이커뮤니케이션 351870 | 코스닥 증권정보 현재가 6,030 전일대비 140 등락률 +2.38% 거래량 6,420 전일가 5,890 2025.10.16 14:28 기준 관련기사 차이커뮤니케이션, 1Q 영업익 흑자전환…'AI 적용 성과 가시화'차이커뮤니케이션, AI 데이터 플랫폼 ‘CHAIN’ 론칭[특징주]차이커뮤니케이션, 챗GPT로 돈버는 '찐' AI 마케팅…줄서는 대기업 고객사 전 종목 시세 보기 close 은 오는 18일 글로벌 뷰티 브랜드 '플라워노즈'의 팝업스토어를 성수동 노바포탈에서 오픈한다고 16일 밝혔다.

플라워노즈는 동화와 예술에서 영감을 받은 감성적인 디자인과 섬세한 색감으로 미국, 일본 등 글로벌 MZ세대 사이에서 '공주 감성 뷰티 브랜드'로 큰 인기를 얻고 있다. 이번 성수 팝업스토어는 플라워노즈가 한국 시장에 공식적으로 첫발을 내딛는 오프라인 공간이다. 브랜드의 세계관을 직접 경험할 수 있는 기회가 될 전망이다.

팝업스토어는 플라워노즈의 대표 6개 컬렉션 중 최신 라인인 '스위티베어(Sweetie Bear)'를 중심으로 디저트샵 콘셉트의 체험형 공간으로 구성된다. 방문객은 제품의 향과 질감을 직접 체험할 수 있다. 이달 17일에는 국내외 인플루언서와 미디어를 초청한 '스위티베어 티파티'가 열려 브랜드 철학과 신제품에 대한 심층 소개가 진행될 예정이다.

이번 팝업은 단순한 제품 홍보를 넘어 글로벌 팬층과 실시간으로 소통하는 장으로 활용된다. 현장에서는 다양한 이벤트도 함께 진행될 계획이다. 팝업스토어 운영 기간은 10월 18일부터 11월 1일까지다.

플라워노즈 관계자는 "한국 고객이 브랜드의 세계관과 감성을 직접 경험할 수 있도록 세심하게 공간을 준비했다"며 "성수동 팝업을 시작으로 국내 공식몰과 오프라인 마케팅 전개를 본격화할 예정"이라고 설명했다.

차이커뮤니케이션 관계자는 "K-팝에 이어 K-뷰티가 전 세계적으로 주목받는 가운데 글로벌 유명 뷰티 브랜드들의 한국 진출이 활발해지고 있다"며 "플라워노즈는 글로벌 MZ세대 팬덤과 트렌디한 제품력을 겸비한 만큼 국내 시장에서도 큰 반향을 일으킬 것으로 예상된다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



