"저는 캄보디아 사는 게 행복하고 좋아요"…韓 여성 내세워 이미지 광고

'캄보디아 한국인 납치·감금 피해'가 사회적 문제로 대두된 가운데 캄보디아 내무부가 한국인 여성을 내세워 "캄보디아는 평화롭고 따뜻한 나라"라고 강조했다. 한국인을 대상으로 한 캄보디아 내 범죄 보도가 잇따르자 자국 내 범죄 피해 우려를 불식시키려는 의도로 해석된다.

"캄보디아 사는 게 행복"…한국 여성 내세워 홍보

캄보디아 내무부는 지난 14일 자체 사회관계망서비스(SNS) 계정에 "한국인이 캄보디아에서 13년간 살아온 경험을 한국인 및 세계인과 공유하기 위해 나섰다"는 글과 함께 한국인 여성이 등장하는 영상을 올렸다.

한국말로 '캄보디아 프놈펜에서 카페를 운영한다'고 본인을 소개한 영상 속 여성은 "제가 이곳에서 산 지 벌써 13년이 됐다"고 운을 뗐다. 이어 "최근 뉴스에서 캄보디아에 대한 걱정스러운 이야기들이 자주 들리지만 사실 제가 살아가는 이곳의 모습은 그것과는 많이 다르다"고 주장했다. 실제 캄보디아 생활은 한국 언론에서 묘사하듯 '범죄의 소굴'에서 사는 건 아니라는 의미다.

이 여성은 "물론 어느 나라든 어려움이 있겠지만 저희에게 캄보디아는 여전히 평화롭고 사람들의 마음에는 따뜻함이 가득한 것 같다. 그래서 저는 이곳에 사는 것이 참 행복하고 좋다"고 말했다. 그는 "뉴스에서 보는 모습이 이 나라의 전부는 아니다. 캄보디아에서 평화롭게 감사하며 살고 있다"고 덧붙였다.

'분쟁 피해 돕기' 홍보까지…한국인 동참 호소

캄보디아 내무부는 15일엔 또 다른 한국인 여성이 등장하는 게시물도 올렸다. 캄보디아는 현재 태국과 국경 분쟁을 겪는 중인데, 관련 피해를 입은 캄보디아인들을 돕는 모금 활동 등을 캄보디아 거주 한국인들에게 알리는 내용이었다. 캄보디아에서 활동 중이라고 밝힌 이 여성은 "캄보디아를 사랑한다. 이 땅에서 살아가는 모든 한국인이 분쟁과 피해로 힘든 현 상황을 주시하며 걱정하고 계시리라 생각한다"고 말했다.

그러면서 "캄보디아 군인들과, 분쟁 피해를 입은 국민들을 돕기 위해 열리고 있는 헌혈 캠페인 및 모금 활동을 여러분께 알려드리고자 한다"고 밝혔다. 그는 "분쟁 지역에서 어려움을 겪는 캄보디아인들을 위해 생수, 생필품 등 기부 물품을 프놈펜 뚜올꼭 시장으로 가져와 주시면 된다"고 알렸다.

캄보디아 현지에선 한국 정부 측에 유감을 표하는 메시지가 나왔다. 셈 속행 캄보디아 한국관광가이드 협회장은 프놈펜포스트와의 인터뷰에서 "한국 정부가 범죄와 관광을 구분하지 않은 것은 유감"이라며 "한국 정부가 할 일은 자국민에게 온라인 사기, 특히 고액 일자리 제안을 미끼로 한 사기와 예방법에 대해 교육하는 것"이라고 주장했다. 캄보디아 내무부는 "피해를 본 한국인의 감정을 이해하지만, 캄보디아 역시 범죄의 피해자였다는 점을 이해해주길 바란다"고 밝혔다.





서지영 기자



