안병훈·최혜진, 우리도 상금랭킹 1위

노우래기자

입력2025.10.16 12:04

미국 남녀 골프 우승 없는 최다 상금 선수
5회 준우승 안병훈 약 305억원 획득
2회 준우승 최혜진 약 82억원 수입

안병훈과 최혜진이 미국 남녀프로골프 투어에서 우승 없이 가장 많은 상금을 번 선수가 됐다.


안병훈은 지난 12일 일본에서 끝난 미국프로골프(PGA) 투어 베이커런트 클래식에서 공동 4위에 올라 상금 30만1600달러를 벌었다. 이로써 PGA 투어 228개 대회에서 상금 2148만4985달러(약 305억원)를 획득했다. 안병훈의 PGA 투어 최고 성적은 5회 준우승이다.

안병훈은 PGA 투어에서 우승 없이 약 305억원을 벌었다. EPA연합뉴스

안병훈은 PGA 투어에서 우승 없이 약 305억원을 벌었다. EPA연합뉴스

안병훈은 이 대회 전까지 2위였다. 우승 없는 최다 상금 1위(2133만4859달러)를 달린 데니 매카시(미국)가 지난 8월 BMW 챔피언십 이후 대회에 나오지 않는 틈을 타 역전에 성공했다. 원래 이 부문에서는 토미 플리트우드(잉글랜드)가 절대 강자였다. 올해 8월 투어 챔피언십 전까지 우승 없이 3000만달러를 넘게 벌었다가 투어 챔피언십 정상에 오르며 '우승 없는 최다 상금' 부문에서 탈퇴했다.

LPGA 투어에서는 최혜진이 우승 없이 578만7046달러(약 82억원)를 쌓아 이 부문 1위다. 2022년 LPGA 투어에 데뷔해 97개 대회에 출전했고, 2회 준우승을 차지했다. 그는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서는 프로 데뷔 이후 9승, 아마추어 시절 2승을 기록했다.

최혜진은 LPGA 투어에서 우승 없이도 약 82억원을 가져갔다. AFP연합뉴스

최혜진은 LPGA 투어에서 우승 없이도 약 82억원을 가져갔다. AFP연합뉴스

최혜진은 지난주 중국에서 열린 LPGA 투어 가을 아시안 스윙 뷰익 LPGA 상하이에서 공동 11위에 올라 상금 4만1697달러를 보탰다. 이 대회 전까지는 577만4962달러의 린시위(중국)가 LPGA 투어 우승 없는 최다 상금 1위였다. 린시위는 올해 2개 대회에서 모두 컷 탈락해 상금을 추가하지 못했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
