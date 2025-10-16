본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

목조 문화유산 60% 화재보험 미가입…국보도 '무방비'

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.16 11:32

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일부는 감지기 등 경보시설조차 없어
민형배 "예방 중심 보호 시스템 시급"

민형배 더불어민주당 의원.

민형배 더불어민주당 의원.

AD
원본보기 아이콘

잇따른 산불로 목조 문화재의 화재 위험이 커지는 가운데 전국 목조 문화유산 10곳 중 6곳이 화재보험에 가입하지 않은 것으로 나타났다. 법적으로 의무화된 화재경보설비조차 미설치된 사례도 적지 않은 것으로 드러났다.


16일 더불어민주당 민형배 의원(광주 광산을)이 국가유산청으로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 전국 목조 문화유산 244건 중 146건(59.8%)이 보험 미가입 상태였다. 이 중에는 해인사 장경판전 등 유네스코 세계유산을 포함한 국보 11건도 포함됐다.

일부 사찰은 보험에 가입하지 않은 상태에서 실제 화재 피해를 입기도 했다. 공주 마곡사, 의성 고운사 등이 그 사례다. 민 의원은 "국유재산은 보험이 의무화돼 있지만, 사유 문화유산은 법적 근거가 없어 관리 사각지대가 생기고 있다"고 지적했다.


화재 경보체계 역시 부실했다. 보물 223건을 점검한 결과, 27건(12.1%)이 자동화재속보설비를 설치하지 않았고, 23건(10.3%)은 불꽃·연기·열 감지기 등 기본 경보시설마저 갖추지 않은 것으로 확인됐다. 이 설비는 화재 발생 시 즉시 소방서로 통보해 초기 대응 시간을 확보하는 핵심 장치다.


민 의원은 "법으로 정해진 최소한의 안전장치조차 갖추지 않은 문화유산은 언제든 화마에 노출될 수 있다"며 "촘촘한 관리체계를 구축하고 법적 미비를 보완해 '사후복구'가 아닌 '사전예방' 중심의 문화유산 보호시스템으로 전환해야 한다"고 강조했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3040 퇴직자 2배 '껑충' [단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그때 민주당 재집권 보고서 '부동산대책 답안지'였다"…보유세 확 올리나

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

"테이블에 기저귀 버리고 갔다"… 젊은 부부에 분노한 고기집 사장

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

출근길 '먹통'된 유튜브·유튜브 뮤직…글로벌서 오류 발생

새로운 이슈 보기