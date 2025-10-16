본문 바로가기
"내 장례식에 누가 올까"… 죽은 척 '가짜 장례식' 연 인도 남성

서지영기자

입력2025.10.16 10:48

인도 퇴역 군인, 가짜 장례식 연 뒤
화장 직전 깨어나…"살아 있을 때 사랑하라"

인도에서 한 남성이 죽은 척 '가짜 장례식'을 열고, 화장 직전 자리에서 벌떡 일어나 주민들을 놀라게 했다. 그는 "누가 진심으로 나를 아끼는지 보고 싶었다"며 "사람들이 죽은 뒤가 아니라 살아 있을 때 서로를 아끼길 바란다"고 말했다.


인도에서 한 남성이 살아있는 상태에서 자신의 장례식을 열고 화장 직전 깨어나면서 마을 사람들을 경악케 했다.기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 픽사베이

인도에서 한 남성이 살아있는 상태에서 자신의 장례식을 열고 화장 직전 깨어나면서 마을 사람들을 경악케 했다.기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 픽사베이

15일(현지시간) 인디안익스프레스에 따르면 사건의 주인공은 인도 비하르주 가야 지구 콘치 마을의 전직 군 장교 모한 랄(74)이다. 랄은 최근 자신이 직접 건립한 화장터 '무크티담에서 가짜 장례식을 열었다. 당시 그는 전통적인 흰 수의에 싸인 채 관 위에 누워 있었고, 마을 주민 수백 명이 몰려들어 조문과 예를 표했다. 장례 행렬은 실제 장례 절차 그대로 진행됐으며 주민들은 눈물로 그의 명복을 빌었다.

랄은 마지막 절차인 화장을 위해 화장터로 옮겨지고 장작 위에 눕고 나서야 '죽은 척'을 끝내고 극적으로 깨어났다. 현장은 아수라장이 됐고, 놀란 마을 사람들은 한동안 말을 잇지 못했다. 이후 화장터에서는 랄의 아르티를 상징적으로 태우는 의식이 진행됐고, 불에 탄 재는 인근 강에 뿌려졌다. 랄은 실제 장례 풍습에 따라 마을 잔치를 열어 행사를 마무리 지었다.


"죽은 뒤의 눈물보다, 살아 있을 때의 사랑이 더 값져"

그는 가짜 장례식을 꾸민 이유에 대해 "그저 내 장례식에 누가 오는지 보고 싶었을 뿐"이라고 밝혔다. 또한 "사람들은 살아 있을 때 서로의 안부를 잘 묻지 않는다. 죽은 후에야 눈물을 흘린다"며 "살아 있는 사람에 대한 사랑과 존중이 죽은 후의 눈물보다 더 가치 있다는 메시지를 전하고자 했다"고 설명했다.


랄은 지역 내에서도 활발한 사회운동으로 잘 알려진 인물이다. 특히 장례식이 우기에도 중단되지 않도록 하기 위해 마을 공동묘지 '무크티담을 직접 건립해 화제가 되기도 했다．




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
