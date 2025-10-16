KT 불법 기지국 20여개 추가 발견…피해 규모 확대될 듯

KT “추가 브리핑 검토 중”

KT 무단 소액결제에 사용된 것으로 보이는 불법 기지국 아이디가 추가로 확인된 것으로 파악됐다. 소액결제 피해자 수도 더 늘어났다.

16일 업계에 따르면 KT 해킹 사건을 조사 중인 민관 합동 조사단은 기존에 KT가 범행에 이용된 것으로 확인한 4개의 기지국 아이디 외에, 약 20여개의 불법 기지국 아이디를 새로 찾아냈다.

또한 무단 소액결제 피해자도 10명 미만 수준에서 추가로 확인됐다.

KT는 현재까지 피해자 수를 362명으로 집계하고 있으며, 경찰은 지난 13일 기준 220명으로 파악하고 있다. 양측 집계 방식에 차이가 있고, KT 발표에 포함되지 않은 인원이 경찰 조사에 포함돼 있을 가능성이 제기된다.

한편 KT는 이번 사건과 관련해 피해 상황에 대한 추가 브리핑을 검토 중인 것으로 전해졌다.





