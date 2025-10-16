본문 바로가기
Dim영역
정치
여성포럼
지식포켓
AK라디오

정당

[폴폴뉴스]내년 지방선거, 빅2 판세는?…서울시장·부산시장 막상막하

나주석기자

입력2025.10.16 10:21

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 민주당 39.9% vs 국힘 31.4%
부산 국힘 38.9% vs 민주당 34.4%
주요 후보 맞대결은 모두 오차범위 내

내년 6월3일 제9회 전국동시지방선거와 관련해 서울과 부산은 각각 더불어민주당과 국민의힘이 정당 지지율에서 우세를 보였지만, 주요 후보 간 가상 맞대결 결과는 박빙의 흐름을 보였다.


16일 미디어토마토가 공개한 서울시장(서울시 거주 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 13일~14일까지 무선 가상번호 ARS 조사, 응답률은 5.4%, 신뢰수준 95%에 표본오차는 ±3.1%포인트)과 부산시장(부산시 거주 18세 이상 남녀 1003명을 대상으로 13일~14일까지 무선 가상번호 ARS 조사, 응답률은 6.0%, 신뢰수준 95%에 표본오차는 ±3.1%포인트) 여론조사에 따르면 서울에서 민주당 지지율이 39.9%로 국민의힘(31.4%)을 오차범위 바깥으로 앞섰다. 부산에서는 국민의힘 지지율이 38.9%, 민주당 지지율이 34.4%로 조사돼 오차범위 이내였다.

[폴폴뉴스]내년 지방선거, 빅2 판세는?…서울시장·부산시장 막상막하
AD
원본보기 아이콘

서울의 주요 후보 맞대결 결과는 박빙이었다. 김민석 국무총리와 오세훈 서울시장의 대결 구도에서는 각각 44.2%와 40.6%로 조사됐다. 김 총리가 오차범위 이내에서 다소 높은 지지율을 보였다. 반면 강훈식 대통령실 비서실장과 오 시장의 지지율은 각각 40.6%와 42.3%로 오 시장이 오차범위 이내에서 다소 높았다. 조국 조국혁신당 비상대책위원장(41.7%)도 오 시장(43.2%)과 박빙이었다.

[폴폴뉴스]내년 지방선거, 빅2 판세는?…서울시장·부산시장 막상막하 원본보기 아이콘

부산은 전재수 해양수산부 장관(40.1%)이 박형준 부산시장(39.4%)과 오차범위 이내의 경쟁 구도를 펼쳤다. 다만 최인호 전 민주당 의원(28.7%)은 박 시장과(44.7%)의 가상 대결에서 오차범위를 넘는 격차로 뒤졌다. 조국 비대위원장(35.2%) 역시 박 시장(44.6%)에게 오차범위를 넘어선 차이를 보였다. 변수는 오 시장과 박 시장 연임 찬성 여론이 각각 37.2%, 36.5%로 저조하다는 점이다.


여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3040 퇴직자 2배 '껑충' [단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그때 민주당 재집권 보고서 '부동산대책 답안지'였다"…보유세 확 올리나

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"테이블에 기저귀 버리고 갔다"… 젊은 부부에 분노한 고기집 사장

"상류층 생활 유지해야"…톱스타와 이혼 후 月 3억 요구한 전남편

출근길 '먹통'된 유튜브·유튜브 뮤직…글로벌서 오류 발생

동부지검 파견 백해룡 "불법단체 출근…명퇴 생각도"

새로운 이슈 보기