오늘의집, 독서 관련 검색량 최대 200%↑

최호경기자

입력2025.10.16 08:58

노벨문학상·텍스트힙 트렌드 견인

오늘의집은 '노벨문학상'과 '텍스트힙' 트렌드에 대한 관심에 힘입어 최근 두 달간 독서 관련 검색량이 최대 200% 증가했다고 16일 밝혔다.


오늘의집에 따르면 최근 두 달간 책과 관련한 검색어는 직전 동기간 대비 2~4배가량 증가했다. 독서대의 경우 스탠딩 독서대(135%), 접이식 독서대(200%), 미니 독서대'(186%), 독서대 쿠션'(200%) 등의 검색이 크게 늘었다.

오늘의집 이용자가 공개한 문진. 오늘의집

오늘의집 이용자가 공개한 문진. 오늘의집

독서등 검색량도 증가했다. 특히 휴대용 독서등(125%), 집게형 독서등(233%), 스탠딩 독서등(350%) 등으로 세분화했다. 타이머(141%)나 책이 쓰러지지 않도록 지지대 역할을 하는 북엔드(400%), 매거진랙(400%) 등의 검색량도 눈에 띄게 증가했다. '책'이나 '독서'로 검색되는 사진은 약 30만건에 달했다.

오늘의집 관계자는 "책을 단순히 읽는 것이 아니라, 그 행위를 기록하고 공유하며 자신의 취향을 드러내는 방식으로 즐기는 경향은 앞으로도 강해질 것"이라며 "앞으로도 독서 경험을 풍부하게 만드는 다양한 상품과 콘텐츠를 선보일 예정"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
