李정부 첫 주중대사에 노재헌 공식임명…한중수교 이끈 노태우 장남

APEC 계기 시진핑 방한 등 조율나설듯

이재명 정부의 첫 주중국대사로 노재헌 동아시아문화센터 이사장이 정식으로 임명됐다. 노 대사는 1992년 한중수교를 이끈 노태우 전 대통령의 장남이다.

외교부는 16일 노 대사를 주중국대한민국대사관에 발령하는 공관장 인사를 단행했다. 이로써 지난 1월 정재호 전 대사 이임 이래 9개월 간 이어지던 주중대사 공석 상태가 해소됐다. 이에 앞서 이재명 대통령은 지난 14일 국무회의를 열어 노 대사를 신임 주중대사로 임명하는 정부 인사발령안을 의결한 바 있다.

노 전 대통령 장남인 노 대사는 서울대 경영학과를 졸업한 후 미국 스탠퍼드대 정치학 석사, 미국 조지타운대 법학 박사를 취득했다. 또 미 전략국제문제연구소 연구원, 동경대 객원연구원, 중국 청두시 국제자문단 고문, 한-헝가리 친선협회장 등을 역임했다.

노 대사 내정 배경엔 부친인 노 전 대통령과 중국의 '인연'이 있다는 해석이 나온다. 한중은 '북방정책'을 이끈 노 전 대통령의 재임 시절인 1992년 공식 수교했다. 노 대사 본인도 외교부 한중관계미래발전위원회 사회문화분과 위원장 등을 지내는 등 꾸준히 관련 활동을 이어왔다. 특히 노 대사는 이 대통령 취임 후 중국에 파견한 특사단 자격으로 방중, 시진핑 중국 국가 주석에게 보내는 대통령 친서를 전달하기도 했다.

머지않아 현지 부임하게 될 노 대사는 일단 이달 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기로 방한할 시 주석의 방문 형식 및 일정 등을 조율할 것으로 보인다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



