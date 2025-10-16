본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

종목·공시

[클릭 e종목]"NAVER, 두나무 인수하면 국내 최대 핀테크 사업자 성장 가능"

유현석기자

입력2025.10.16 07:47

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

DB증권은 NAVER 에 대해 네이버파이낸셜을 통해 두나무를 인수하게 되면 국내 최대 핀테크 사업자로 성장 가능할 것이라고 16일 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 34만6000원은 그대로 유지했다.

[클릭 e종목]"NAVER, 두나무 인수하면 국내 최대 핀테크 사업자 성장 가능"
AD
원본보기 아이콘

신은정 DB증권 연구원은 DB증권은 "네이버파이낸셜을 통한 두나무 인수 진행 이후 기대할 수 있는 포인트는 실적개선"이라며 "연결로 반영 시 연간 이익 40% 이상, 순이익은 10~15% 성장이 가능할 것"이라고 말했다.


그러면서 원화 스테이블코인 시장도 선점할 수 있을 것으로 기대했다. 그는 "원화 스테이블코인이 사용된다면 수수료 감면 등으로 커머스 마진이 개선될 수 있다"며 "향후 정부 추진 정책에 따라 추가 수혜도 가능할 것"이라고 강조했다. 이어 "기존 Npay 핀테크 사업에 암호 화폐, 비상장 서비스까지 제공하며 국내 최대 핀테크 사업자로 성장 가능할 것"이라고 기대했다.

다만 인수까지 남은 부분이 많기 때문에 긴 흐름으로 봐야 된다고 설명했다. 그는 "성장률이 정체됐던 광고와 커머스 사업에 기대감이 반영될 수 있는 핀테크+두나무 소식은 매우 긍정적"이라며 "다만, 정확한 합병 비율, 두나무의 기타 주주, 금산분리 등 아직 넘어야 할 산은 존재. 길게 보고 기다릴 필요가 있다"고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 강진에 불안감 확산 "여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

이 차 절대 타지 마세요

새 아파트 샀는데 이게 웬일…스멀스멀 올라온 곰팡이 '하자 보수' 거부?

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

"민주당 재집권 보고서 ‘부동산 답안지’였다"…보유세 확 올리나

되살아난 은행권 기술신용대출…9월에만 2.2조 늘려

새로운 이슈 보기