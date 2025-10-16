[날씨]전국 흐리고 비…낮 최고기온 19∼27도

목요일인 16일은 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 예상 강수량은 부산·울산·경남, 제주도 10∼50㎜, 대구·경북 10∼40㎜, 광주·전남 5∼40㎜, 강원 영동, 울릉도·독도 5∼20㎜, 충북 5∼10㎜, 경기 남부 내륙, 강원 영서 중·남부, 대전·세종·충남, 전북 5㎜ 안팎이다.

낮 최고기온은 19∼27도로 예보됐다. 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 17.4도, 인천 17.4도, 수원 17.2도, 춘천 16.0도, 강릉 17.2도, 청주 17.8도, 대전 17.7도, 전주 18.8도, 광주 19.5도, 제주 26.4도, 대구 18.4도, 부산 21.5도, 울산 19.7도, 창원 20.0도 등이다.

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼2.5m, 서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼2.5m다.





