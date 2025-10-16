본문 바로가기
구윤철, 美 도착…"한미 무역협상 빠른 속도로 조율 중"

세종=이동우기자

입력2025.10.16 04:20

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 한미 무역협상과 관련 "계속 빠른 속도로 서로 조율하는 단계"라며 협상 가능성을 내비쳤다.


구 부총리는 15일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 덜레스국제공항 도착 직후 기자들과 만나 이같이 밝혔다. 그는 '양국 협상이 막판 조율 단계에 접어든 것 아니냐'는 질문에 "계속 빠른 속도로 조율 중"이라고 답했다.

앞서 스콧 베선트 미 재무장관이 "한국과의 무역협상을 마무리 중이며 디테일을 조율하고 있다"고 언급한 데 대해, 구 부총리는 "비행기 안에서 관련 보도를 봤다. 직접 만나서 확인해볼 것"이라고 밝혔다.


한미 간 핵심 쟁점인 3500억달러 규모의 대미 투자 패키지 구성에 대해선 "계속 협의 중"이라고 설명했다. 이어 "미국이 백지수표식 투자를 고수하는 것 아니냐"는 질문에는 "그건 모르겠지만 저희가 충분히 설명했고, 베선트 재무장관과 하워드 러트닉 상무장관도 이해하고 있다"고 답했다.

한국 정부가 대규모 달러화를 조달하는 과정에서 외환시장 안전장치가 필요하다는 지적과 관련 "미국이 우리 외환시장 구조를 많이 이해하고 있다"며 "그래서 아마 저희가 제안한 것에 대해 받아들일 것 같다"고 했다.


구 부총리는 협상 타결 시점에 대해 "국익에 맞는 선에서 빠르게 되는 게 제일 좋을 것"이라며 "베선트 장관을 만나 직접 논의할 예정"이라고 말했다.

구 부총리는 워싱턴DC에서 열리는 '주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행총재 회의'와 '국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회' 참석차 미국을 방문했다. 그는 회의 참석을 계기로 베선트 장관과 만나 무역협상 협안 등을 논의한다는 계획이다.





워싱턴DC=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
