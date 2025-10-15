거제 마라톤대회서 쓰러져 의식불명 30대, 나흘 만에 숨져

기사 내용과 관련 없는 자료 사진. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

경남 거제에서 개최된 마라톤 대회에 참가했다가 쓰러진 후 의식불명에 빠진 30대 남성이 나흘 만에 끝내 숨졌다.

15일 경찰과 소방 등에 따르면 A 씨는 지난 12일 거제스포츠파크와 산달도 일대에서 진행된 제8회 거제시장배 섬꽃 전국마라톤대회에 참가했다가 의식을 잃고 쓰러졌다.

하프 코스를 뛰다 쓰러진 A 씨는 인근 병원으로 급히 옮겨진 후 대학병원으로 재차 이송됐으나 의식을 회복하지 못한 채 치료받다 유명을 달리했다.

쓰러진 또 다른 30대 남성 B 씨는 아직 의식을 회복하지 못한 것으로 전해졌다.

대회 당일 거제지역은 낮 최고기온이 27도까지 오르는 등 늦더위가 기승을 부려 탈진 환자가 속출했다.

이날 고열, 어지러움을 비롯한 온열질환을 보인 환자는 경상 7명, 중상 2명 등 총 9명으로 집계됐다.

거제시육상연맹이 주관한 이 대회는 5㎞, 10㎞, 하프 등 3개 코스에서 6600명이 참가했다.





