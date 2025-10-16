본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

자동차

日 진출 BYD 점유율 6%…내년 경차 출시가 분수령

우수연기자

입력2025.10.16 06:00

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2026년 일본 경차 규격 맞춘 BEV 출시

일본 전기차 시장에 진출한 BYD의 점유율이 올해 상반기 기준 6%까지 오르며 존재감을 키우고 있다. 업계에서는 내년 일본 시장에 출시될 경형 전기차(BEV)가 BYD의 일본 공략 성패를 가를 분수령이 될 것으로 보고 있다.


15일 한국자동차연구원이 발간한 'BYD의 일본 진출 경과와 전망' 보고서에 따르면, BYD는 올해 상반기 일본 전기차 시장에서 1,782대를 판매하며 점유율 6%를 기록했다.

이호 한국자동차연구원 책임연구원은 "BYD의 일본 내 판매량과 전체 시장 점유율은 아직 미미하지만, 전기차 부문에서는 입지가 점차 강화되고 있다"며 "외국 기업이 일본의 인기 세그먼트인 경차 모델 없이 거둔 성과라는 점에서 양호한 실적"이라고 평가했다.


BYD는 일본 내 판매 모델을 다양화하고 판매·사후관리 네트워크를 확대하는 등 시장 공략에 속도를 내고 있다. 2023년 1월 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 아토3를 시작으로 소형 해치백 돌핀, 중형 세단 씰, 중형 SUV 씨라이언7을 연이어 출시했다. 올해 말까지 일본 전역에 100개 거점을 확보한다는 계획도 내놨다.


BYD 씨라이언 7. BYD 제공

BYD 씨라이언 7. BYD 제공

AD
원본보기 아이콘

BYD는 내년 하반기 일본의 경차 규격을 충족하는 전용 전기차 모델을 선보일 예정이다. 이 연구원은 "BYD의 경차 모델은 기존 내연기관차를 개조한 형태가 아니라 신규 개발에 가깝다"며 "일본 시장에서 성과를 내지 못하면 다른 지역에서의 전용 활용이 어려워 재정적 부담이 발생할 수 있다"고 분석했다.

그는 또 "BYD는 일본 진출을 단순한 판매 확대가 아닌 브랜드 신뢰 확보의 기회로 보고 있다"며 "내년 경차 출시 이후 그 성패에 따라 중국 자동차 브랜드 전반의 인식이 바뀔 수도 있다"고 덧붙였다.


일본은 자국 브랜드 선호도가 높고, 경차 비중이 높은 독특한 시장이다. 이 연구원은 "이 같은 장벽 속에서도 BYD가 일정 이상의 성공을 거둔다면, 일본뿐 아니라 글로벌 시장에서 중국 브랜드 전반의 위상이 한층 강화될 것"이라고 전망했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 강진에 불안감 확산 "여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

이 차 절대 타지 마세요

새 아파트 샀는데 이게 웬일…스멀스멀 올라온 곰팡이 '하자 보수' 거부?

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

되살아난 은행권 기술신용대출…9월에만 2.2조 늘려

새로운 이슈 보기