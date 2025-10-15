본문 바로가기
정부, 캄보디아 보코산·바벳·포이펫에 여행금지 발령

우수연기자

입력2025.10.15 17:59

외교부는 캄보디아 일부 지역에 대해 16일 0시부터 여행경보 4단계 '여행금지'를 발령하고 여타 지역에 대해서도 기존의 여행경보를 상향 조정한다고 15일 밝혔다.


현재 특별여행주의보가 발령된 지역 중 캄폿주 보코산 지역, 바벳시, 포이펫시는 여행금지 지역으로 지정된다.

보코산은 지난 8월 한국인 1명이 숨진 채 발견된 곳이며, 바벳시와 포이펫시도 범죄단체들이 많이 포진한 곳으로 알려졌다.


외교부는 여행금지 발령에 따라 해당 지역에 방문·체류하는 경우 여권법 등 관련 규정에 의거해 처벌받을 수 있다고 경고했다.


역시 범죄단체 밀집지역인 시하누크빌주에는 3단계 '출국 권고'가 발령된다.

여타 특별여행주의보(2.5단계) 발령 지역은 현 효력이 계속 유지되며, 특별여행주의보 및 3·4단계가 아닌 전 지역에는 2단계 '여행자제'가 발령된다.


여행경보단계 조정 전후 캄보디아 지도. 외교부 제공

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
