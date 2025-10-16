본문 바로가기
Dim영역
경제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

12만전자·50만닉스 목표가 등장…반도체 '슈퍼사이클' 현실화 되나 [3분 브리프]

입력2025.10.16 07:20

시계아이콘00분 55초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①삼성전자·SK하이닉스 함께 신고가…실적·수급·AI 호재 삼박자
②4대 금융 3분기 4.9조 순익 전망… 연간 최대 실적 눈앞
③10월 금리 동결 기정사실… 부동산 변수에 11월 인하 '시험대'

MARKET INDEX
12만전자·50만닉스 목표가 등장…반도체 '슈퍼사이클' 현실화 되나 [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○뉴욕증시, 美中 무역 갈등·은행 '깜짝 실적' 속 혼조 마감

○美 재무, 中 희토류 통제에 "동맹과 공동 대응"

○금융주 호실적에 기업 실적 낙관론 ↑

TOP 3 NEWS
■ 12만전자·50만닉스 간다는데…반도체 '투톱' 지금 사도 될까?[실전재테크]
○코스피 상승 주역 반도체, 9만전자·43만닉스
○빅테크 투자 확대·D램 가격 상승·외국인 수급
○슈퍼사이클 진입 vs 역사적 고평가·무역 갈등
■ "3분기에도 장사 잘했네"… 연간 최대 실적 예고한 4대 금융
○3분기 4대 금융지주 순익 5조원 육박
○가계대출 증가폭 둔화에도 수익성 방어
○올 상반기 이어 연간으로도 역대 최대 실적 경신 전망
■ "비둘기도 고개 젓는 부동산 상황"…시장 시선 10월 넘어 11월 향했다
○"관건은 추가 대책 효과"
○지방선거 앞두고 주택시장 민감도 ↑
○"내년 상반기 인하 쉽지 않을 것"
그래픽 뉴스 : '권고적 주주제안' 도입 논의 본격화…스튜어드십 코드 실효성 시험대
12만전자·50만닉스 목표가 등장…반도체 '슈퍼사이클' 현실화 되나 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○"현행 상법으론 주주제안 한계"

○국회도 상법 개정 병행 추진

○"권고적 주주제안, 실질적 소통 강화 열쇠"

돈이 되는 法
12만전자·50만닉스 목표가 등장…반도체 '슈퍼사이클' 현실화 되나 [3분 브리프] 원본보기 아이콘
■ 기술 '수출'도 '유출'도 로펌으로
○수출은 규제 강화로 자문 증가
○유출도 해마다 늘어 선제 대응
○24년 기술 유출, 경찰 송치 27건
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025101515025995640
■ 엘리엇 중재판정 취소소송 12월 2~4일 다시 본안 심리
○영국 상사법원서 열려…비공개 진행 가능성
○실체적 관할이 쟁점…韓 "ISDS 해당 안 돼"
○국제조약 해석 원칙, '빈협약 해석' 유지될까
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025101515030698005
■복잡한 파생상품 판매할 때 위험 요소 명확히 설명해야
○기초자산 가치 하락→DLS 만기상환금 감소
○"KB증권이 위험성 충분히 설명해야" vs "위험 인지할 수 있었다"
○법원, 설명의무 위반 판단…KB증권에 "8.3억원 배상하라"
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025101515031301929

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내


○해외

01:10 미국 FOMC 위원 Bostic 연설

15:00 영국 GDP(MoM) (8월)

17:00 이탈리아 소비자물가지수(MoM) (9월)

21:15 캐나다 주택착공건수(9월)

21:30 미국 필라델피아 연은제조업활동지수 (10월)

21:30 미국 생산자물가지수(MoM) (9월)

21:30 미국 소매판매(MoM) (9월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 17℃(1℃) ｜최고기온 : 23℃(1℃)
○강수확률 오전 60%｜오후 30%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
12만전자·50만닉스 목표가 등장…반도체 '슈퍼사이클' 현실화 되나 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 강진에 불안감 확산 "여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

이 차 절대 타지 마세요

새 아파트 샀는데 이게 웬일…스멀스멀 올라온 곰팡이 '하자 보수' 거부?

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

"민주당 재집권 보고서 ‘부동산 답안지’였다"…보유세 확 올리나

되살아난 은행권 기술신용대출…9월에만 2.2조 늘려

새로운 이슈 보기