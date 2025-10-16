12만전자·50만닉스 목표가 등장…반도체 '슈퍼사이클' 현실화 되나 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①삼성전자·SK하이닉스 함께 신고가…실적·수급·AI 호재 삼박자

②4대 금융 3분기 4.9조 순익 전망… 연간 최대 실적 눈앞

③10월 금리 동결 기정사실… 부동산 변수에 11월 인하 '시험대'

MARKET INDEX

○뉴욕증시, 美中 무역 갈등·은행 '깜짝 실적' 속 혼조 마감

○美 재무, 中 희토류 통제에 "동맹과 공동 대응"

○금융주 호실적에 기업 실적 낙관론 ↑

TOP 3 NEWS

■ 12만전자·50만닉스 간다는데…반도체 '투톱' 지금 사도 될까?[실전재테크] ○코스피 상승 주역 반도체, 9만전자·43만닉스

○빅테크 투자 확대·D램 가격 상승·외국인 수급

○슈퍼사이클 진입 vs 역사적 고평가·무역 갈등

■ "3분기에도 장사 잘했네"… 연간 최대 실적 예고한 4대 금융 ○3분기 4대 금융지주 순익 5조원 육박

○가계대출 증가폭 둔화에도 수익성 방어

○올 상반기 이어 연간으로도 역대 최대 실적 경신 전망

■ "비둘기도 고개 젓는 부동산 상황"…시장 시선 10월 넘어 11월 향했다 ○"관건은 추가 대책 효과"

○지방선거 앞두고 주택시장 민감도 ↑

○"내년 상반기 인하 쉽지 않을 것"

그래픽 뉴스 : '권고적 주주제안' 도입 논의 본격화…스튜어드십 코드 실효성 시험대

○"현행 상법으론 주주제안 한계"

○국회도 상법 개정 병행 추진

○"권고적 주주제안, 실질적 소통 강화 열쇠"

돈이 되는 法

■ 기술 '수출'도 '유출'도 로펌으로 ○수출은 규제 강화로 자문 증가

○유출도 해마다 늘어 선제 대응

○24년 기술 유출, 경찰 송치 27건

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025101515025995640

■ 엘리엇 중재판정 취소소송 12월 2~4일 다시 본안 심리 ○영국 상사법원서 열려…비공개 진행 가능성

○실체적 관할이 쟁점…韓 "ISDS 해당 안 돼"

○국제조약 해석 원칙, '빈협약 해석' 유지될까

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025101515030698005

■복잡한 파생상품 판매할 때 위험 요소 명확히 설명해야 ○기초자산 가치 하락→DLS 만기상환금 감소

○"KB증권이 위험성 충분히 설명해야" vs "위험 인지할 수 있었다"

○법원, 설명의무 위반 판단…KB증권에 "8.3억원 배상하라"

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025101515031301929

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.



오늘 핵심 일정

○국내

○해외

01:10 미국 FOMC 위원 Bostic 연설

15:00 영국 GDP(MoM) (8월)

17:00 이탈리아 소비자물가지수(MoM) (9월)

21:15 캐나다 주택착공건수(9월)

21:30 미국 필라델피아 연은제조업활동지수 (10월)

21:30 미국 생산자물가지수(MoM) (9월)

21:30 미국 소매판매(MoM) (9월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 17℃( ▲ 1 ℃) ｜최고기온 : 23℃( ▼ 1 ℃)

○강수확률 오전 60%｜오후 30%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>