중기부, '2025 대한민국 SNS 대상' 정부부처 부문 대상

중소벤처기업부는 '제15회 2025 대한민국 SNS 대상'에서 정부부처 부문 대상을 받았다고 15일 밝혔다.

'대한민국 SNS 대상'은 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주관하고 과학기술정보통신부 등이 후원하는 행사로 사회관계망서비스(SNS) 운영 성과와 소통 효과를 종합 평가해 우수한 기업·공공기관을 선정한다.

중기부는 유튜브·인스타그램·블로그·페이스북 등 다양한 SNS 채널을 통해 정책을 쉽고 빠르게 전달하고 국민이 직접 참여하는 소통형 홍보를 추진해왔다.

유튜브 대표 콘텐츠인 '머니포차'는 회의실을 포장마차로 꾸미고 정책 담당자가 직접 출연해 정책을 설명하는 토크 콘셉트 영상으로, 누적 조회수 120만회를 기록했다. 보도자료를 쉽게 풀어주는 '보도 또 보고' 시리즈도 회차당 평균 조회수 1만회, 댓글 160건 이상을 기록했다.

또한 '밈' 패러디 숏폼 콘텐츠를 통해 젊은 세대의 공감을 얻었다. 인기 연예인의 부캐 캐릭터 '햄부기'를 패러디한 '중부기' 랩 영상은 인스타그램 조회수 270만 회를 기록했으며 인기 유튜버의 'Sea of love'를 오마주한 '동행축제' 영상은 62만회를 돌파했다.

이 밖에도 시청자 투표형 숏폼, 대학생 기자단 협업 밈 콘텐츠 등 참여형 콘텐츠를 통해 국민 참여를 유도했다. 또한 옥수수 모양 캐릭터 '쓔'와 인기 일러스트 채널 협업을 통해 정책을 쉽고 재미있게 전달하며 MZ세대와의 소통 폭을 넓혔다.

중기부 관계자는 "중소기업 정책을 국민 눈높이에 맞춰 쉽고 친근하게 전달하기 위해 다양한 시도를 이어왔다"며 "앞으로도 디지털 시대에 걸맞은 혁신적인 소통으로 국민에게 한 걸음 더 다가가겠다"고 밝혔다.





