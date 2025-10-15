본문 바로가기
일반

안철수 "캄보디아 범죄 이재명 '셰셰외교' 때문…中 배후 확인해야"

서지영기자

입력2025.10.15 14:24

"단순 해외 범죄 아냐…중국계 범죄조직 주도"
"中 정부에 입장 밝히고 국가적 대응 나서야"

안철수 국민의힘 의원이 최근 캄보디아에서 잇따라 발생하는 한국인 대상 범죄를 두고 "이는 이재명 정부의 '셰셰 외교' 때문"이라며 강하게 질타했다.


15일 안 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이재명 정부는 '셰셰 외교'가 아니라 국민을 위한 외교로 돌아와야 한다"며 "국민이 납치되고 폭행당해 죽어가는데도 '셰셰 외교'로 일관하며 침묵한다면 그것은 무능의 극치이자 책임 외면"이라고 적었다.

국민의힘 안철수 의원. 연합뉴스

안 의원은 "최근 캄보디아에서 발생한 우리 국민 감금·폭행·사망 사건은 단순한 해외 범죄가 아니"라며 "중국계 범죄조직이 주도하는 국제적 인신매매·강제노동 네트워크가 문제의 핵심이며 이재명 정부의 국민 보호 실패 사태이자 심각한 인권 침해"라고 썼다. 이어 "이미 언론이 '중국계 조직의 배후 개입'을 보도했음에도 정부와 외교부는 지금까지 중국 정부에 사실 확인도 협조 요청도 하지 않은 것으로 보인다"라며 "이는 이재명 정부의 명백한 직무 유기"라고 주장했다.


그러면서 ▲중국 정부에 사실확인 및 공동수사 협조 요청 ▲UN 인권이사회 등 국제무대에서 인권침해 문제 공식 제기 ▲재외국민 보호 시스템 전면 재점검 및 피해자 가족 지원 등 조처해야 한다고 촉구했다. 끝으로 안 의원은 "정부는 지금이라도 중국 정부에 분명한 입장을 밝히고, 피해자 구조와 재발 방지를 위한 국가적 대응에 즉시 나서야 한다"라고 강조했다.


앞서 최근 캄보디아로 출국한 경북 예천 출신 대학생이 3주 만에 캄보디아 현지에서 시신으로 발견됐다. 캄보디아 현지 경찰은 해당 대학생의 사망 원인을 고문에 의한 심장마비로 추정 중이다. 이후 대전·성남·상주·제주·인천 등 전국 각지에서도 "(지인 등이) 캄보디아로 출국한 뒤 연락이 두절됐다"는 신고가 접수된 사실이 뒤늦게 알려지고 있다. 외교부에 따르면 지난해 1월부터 지난 8월까지 캄보디아 공관에 접수된 한국인 대상 취업 사기·감금 피해 신고자는 550명이며 이 중 80명에 대해서는 아직 신변이 확보되지 않았다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
