中 희토류 규제에 대통령실 "공급망 점검회의 개최"

중국 정부의 희토류 수출 통제 움직임에 대통령실이 15일 '희토류 공급망 관련 경제안보 현안 점검회의'를 개최했다.

대통령실은 공급망의 안정성과 회복력 강화 차원에서 국내 희토류 공급망 현황을 점검하고 희토류 수급의 안정성을 제고하기 위한 회의였다고 설명했다. 이날 회의는 오현주 국가안보실 3차장이주재했고, 기획재정부·과학기술정보통신부·외교부·산업통상부·기후에너지환경부 등 주요 관계부처가 참석했다.

대통령실은 "국가안보실은 그간 민생 및 국민경제 안정과 직결된 공급망 핵심 품목들의 수급 안정성 제고 방안 및 주요국들의 수출통제 등에 대해 관계부처와 함께 공동 대응해 왔다"며 "반도체·전기차 등 주요 첨단산업에 폭넓게 사용되는 희토류의 안정적 확보를 위해, 오늘 회의를 통해 국내 희토류 수급 현황을 점검하고 그간의 공급망 안정화 기본계획 등에 따른 희토류 공급망 안정화 방안을 지속 보완·발전시켜 나가기로 했다"고 밝혔다.

앞서 중국 정부는 지난 9일 희토류에 대해서 미국에 대한 수출 규제를 더 강화하겠다고 발표한 바 있다.





