이성헌 서대문구청장 “유진상가·개미마을 재개발 구도심을 명품도시로…”

'홍제역 역세권 활성화사업'

'문화타운 신속통합 재개발'

38곳이던 정비사업 현장 56곳으로 늘어

“유진상가·인왕시장 일대를 통합개발해 홍제천을 복원하고, 그 자리에 49층·31층 건물 4개 동, 총 1121세대 규모의 복합시설을 조성하겠다”.

“개미마을은 서대문구 내 56곳 정비사업지 중에서도 가장 역사가 깊고 추진이 어려웠던 지역이다. 이번에 주민들과 공감대를 형성해 본격적인 개발에 속도를 낼 수 있게 됐다”.

이성헌 서대문구청장이 14일 유진상가와 개미마을 현장에서 기자들과 만나 “서대문구는 노후화된 주거지역 환경 개선으로 구도심에서 명품 도시로 탈바꿈하기 위해 정비사업에 박차를 가하고 있다”며 이같이 밝혔다.

이성헌 서대문구청장이 14일 홍제동 개미마을에서 열린 프레스투어에서 '개미마을 일대 신속통합기획 재개발사업'을 브리핑하고 있다. 서대문구 제공.

민선 8기 출범 당시인 2022년 38곳이었던 서대문구 내 정비사업 현장은 올 10월 현재 56곳으로 늘었다. 이 중 서울의 마지막 달동네로 불리는 ‘문화타운(개미마을 일대) 신속통합기획 재개발사업’과 서울 서북권 랜드마크 조성을 위한 ‘홍제역 역세권 활성화사업’은 서대문구 구도심 개발의 상징 같은 곳이다.

전국 최초, 지자체가 정비사업 직접 시행

서대문구는 지난달 3일 ‘홍제역 역세권 활성화사업(도시정비형 재개발)’ 시행자로 서대문구청장을 지정 고시했다. 사업 대상 구역인 인왕시장·유진상가(홍제동 298-9) 일대는 지난 20여년간 주민 주도 조합 방식의 정비사업 등 다양한 시도가 있었지만, 사업이 번번이 좌초됐던 곳이었다.

이 지역은 2023년 11월 서울시 역세권활성화사업 대상지로 선정됐으며 이후 구는 정비계획 수립 과정에서 수 십번씩 주민 소통의 자리를 마련해 의견을 듣고 올 7월 3일 홍제역 역세권 활성화사업 정비구역 및 정비계획을 확정했다. 지난달 3일에는 ‘도시 및 주거환경정비법’ 제26조 공공시행자 지정 요건을 충족해 전국 최초로 지자체장을 재개발사업 사업시행자로 지정 고시했다.

이 구청장은 “전국적으로 자치단체가 시행 주체로 나선 사례는 이번이 처음”이라며 “서대문구가 시행사로서 역할을 맡았고, 지난 13일 서울시 SH공사가 공동시행자가 되면서 사업의 안정성과 신뢰성을 확보했다”고 강조했다.

이 구청장은 “2023년 대상지 선정 이후 공공시행자 지정까지 약 1년 9개월이 소요돼 통상 정비사업에서 5~8년이 걸리던 것에 비해 5년 이상 빠르게 진행해 사업 기간을 획기적으로 단축할 수 있었다”고 했다.

향후 사업 일정에 대해서는 “올 12월까지 공동시행자 선정 등 내용을 서울시의회 보고하고, 내년 상반기 사업계획 인가를 받아 착공에 들어가겠다”고 말했다. 또한 “SH공사 공동시행으로 안정성이 높고, 구청이 직접 추진해 사업비용 절감 효과도 기대된다”며 “홍제천 복원사업과 연계한 힐링 공간, 복지시설, 오피스텔형 주거를 함께 조성해 지역의 새로운 랜드마크로 만들겠다”고 밝혔다.

이성헌 서대문구청장이 14일 유진상가 내 서대문구 일자리플러스센터에서 열린 프레스투어에서 '홍제역 역세권 활성화사업'을 브리핑하고 있다. 서대문구 제공.

개미마을 일대 “주민이 떠나지 않는 개발” 강조

서대문구는 인왕산 자락의 개미마을·문화마을·홍제4재개발해제구역 일대를 묶어 추진하는 신통개발 정비사업에도 속도를 내고 있다.

이 중 개미마을은 과거 인왕산 자락 무허가 주택 밀집 지역으로, 1998년 서울시의 토지 불하 조치로 일부 개인 소유가 가능해졌지만, 주거환경이 열악한 상태다. 이 구청장은 “이곳 주민들은 ‘개미처럼 성실히 일하며 살아온 사람들’이라는 평가에서 ‘개미마을’이라는 이름이 붙었다”며 “그만큼 애착이 강한 지역이기에 원주민이 떠나지 않는 개발을 목표로 하고 있다”고 말했다.

문화타운(홍제동 9-81일대)으로 칭하는 이 일대는 지난해 10월 서울시 신속통합기획 후보지 선정위원회에서 조건부 선정됐으며 지난달 29일 서울시 선정위원회(소위원회)에서 최종 확정됐다.

사업은 개미마을, 문화마을, 4구역을 통합한 대단지로 조성된다. 대로변 지역은 종상향을 통해 제3종 일반주거지역으로 상향 지정해 30층 이상 고층 아파트를 짓고, 인왕산 자락 지역은 6층 규모의 저층 프랑스형 테라스 주택 형태로 개발한다.

이 구청장은 “고층 아파트에서 창출되는 수익을 인왕산 인접 지역의 저층 주택 조성에 활용해 주민들의 주거권을 보장하고 수익을 공유하는 구조로 설계할 계획”이라고 했다.

이 구청장은 “이미 주민설명회를 두 차례 열었는데 매회 400여 명이 참석할 정도로 관심이 높았다”며 “이 지역은 비정형적 구조와 무허가 건물이 많아 행정적 조율이 필요하지만, 주민 의견을 최우선으로 반영하고, 공존과 상생이 가능한 정비모델을 만들겠다”고 말했다.

이성헌 구청장은 “정비사업은 단순히 낡은 건물을 새로 짓는 것이 아니라 주민이 어떤 환경에서 살아가고 아이들이 어떤 마을에서 자라날지를 결정하는 중대한 과제”라며 “속도와 투명성을 동시에 충족해가면서 낙후된 서대문구의 주거환경 변화에 매진하겠다”고 밝혔다.





김민진 기자



