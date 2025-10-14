고객과 더 가깝게… S-OIL 7, ‘피치스 런 유니버스’서 모터스포츠 팬과 소통

에쓰-오일 토탈에너지스윤활유의 엔진오일 브랜드 'S-OIL 7'이 지난 12일 열린 모터스포츠 페스티벌 '2025 피치스 런 유니버스'에 참여해 현장 관람객과 직접 소통했다.

피치스 런 유니버스는 자동차 문화 기반 라이프스타일 브랜드 피치스(Peaches.)가 주최한 행사로, 세계 최대 스포츠 쇼인 F1(포뮬러원) 레이싱카 주행을 메인으로 내세우며 사전 예매부터 뜨거운 반응을 얻었다.

행사 당일에는 약 3만명의 모터스포츠 팬이 행사장을 찾았고, F1 차량의 데모런을 포함한 다채로운 퍼포먼스와 전시가 펼쳐지며 팬들의 이목을 집중시켰다.

이날 에쓰-오일 세븐은 행사장 곳곳에 설치된 브랜드 현수막과 영상 중계 광고를 통해 자연스럽게 브랜드를 노출했다. 특히 엔진오일 마스코트 '구도일 세븐'이 직접 관람객에게 다가가 인사를 건네며 포토타임을 갖는 등 적극적인 현장 활동으로 흥미를 이끌어내기도 했다.

에쓰-오일 세븐은 이미 국내 대표 모터스포츠 대회인 슈퍼레이스 챔피언십 슈퍼 6000 클래스에 출전하는 원레이싱팀을 후원 중이다. 이번 행사 역시 모터스포츠와 연계한 커뮤니케이션 전략의 연장선으로, 레이싱 팬들과의 접점을 넓히고 친밀도를 높이는 계기가 됐다는 평가다.

에쓰-오일토탈에너지스윤활유 올리비에 벨리옹 대표는 "모터스포츠를 사랑하는 팬들과 가까이 호흡할 수 있는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 다양한 마케팅 활동을 통해 고객과 더 가깝게 소통하고, 에쓰-오일 세븐의 퍼포먼스 가치를 꾸준히 알려 나가겠다"고 말했다.

에쓰-오일토탈에너지스윤활유(S-OIL TotalEnergies Lubricants Co., Ltd)는 단일 공정 기준 세계 2위의 윤활기유 생산 업체인 에쓰-오일(S-OIL)과 글로벌 종합 에너지 기업인 토탈에너지스(TotalEnergies)의 합작 법인으로, 'S-OIL 7'과 '쿼츠(Quartz)' 양대 브랜드를 중심으로 고품질의 윤활유 제품을 생산·판매하고 있는 국내 윤활유 선도 기업이다.





