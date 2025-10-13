'추석 연휴' 여수 관광객 68만명…전년비 2.6배↑

관광지·숙박시설 활기…야간관광 프로그램 호응

전남 여수시(시장 정기명)는 추석 연휴가 포함된 지난 3~12일 열흘간 여수를 찾은 관광객이 68만4,000여명으로 집계됐다고 13일 밝혔다. 이는 지난해 추석 연휴 방문객 수인 26만명 대비 약 2.6배 늘어난 것으로, 대표 관광도시로서 여수의 높은 인기를 다시 한번 입증했다.

여수 오동도 전경. AD 원본보기 아이콘

특히 추석 당일 직후인 7~8일 이틀간 방문객이 집중됐으며, 주요 숙박시설의 평균 투숙률은 69.7%로 연휴 초반부터 높은 수준을 보였다.

선선한 가을 날씨 가운데 오동도와 여수세계박람회장, 향일암을 비롯한 주요 관광지에는 방문객의 발길이 활발히 이어졌으며 케이블카·예술랜드 등 체험형 관광시설에도 가족 단위 관광객이 몰리며 활기를 더했다.

시는 연휴 기간 관광객 증가에 대비해 관광종합상황실을 운영하고, 주요 관광지에는 관광안내소와 교통대책반을 가동하는 등 시민과 관광객의 편의를 높이기 위해 총력을 기울였다.

또 체류형 관광을 유도하기 위해 '동백 무비 나이트', '캔들라이트 콘서트' 등 다양한 야간관광 프로그램을 운영해 시민과 관광객들로부터 큰 호응을 얻었다.

시 관계자는 "이번 추석 연휴를 맞아 여수를 방문한 귀성객과 관광객들이 여수의 매력을 만끽하며 즐거운 시간을 보냈길 바란다"며 "앞으로도 다양한 관광 인프라 확충과 콘텐츠 개발을 통해 글로벌 해양관광 휴양도시로의 위상을 더욱 높이겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



