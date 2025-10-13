휴가 마친 李대통령 앞에 놓인 'APEC·관세협상 그리고 부동산'

이 대통령, 휴가 마치고 공식 업무 복귀

APEC 정상회의 막바지 준비·교착 상태 놓인 한미 관세협상 과제…커지는 변수

'G2 갈등' 트럼프-시진핑 정상회담 성사 우려…한미 정상회담 영향 예의주시

이번 주 중 추가 부동산 대책 발표…민생 챙기기 행보 재가동

이재명 대통령이 13일 추석 연휴를 포함한 열흘 간의 휴가를 마치고 공식적으로 업무에 복귀한다. 업무에 복귀한 이 대통령 앞에 만만치 않은 굵직한 과제가 산적해 있다. 보름 정도 남은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 막바지 준비와 교착 상태에 빠진 한미 관세 합의 후속 협상을 마무리를 지어야 한다. 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 복구를 비롯해 다시 오름폭을 확대하고 있는 집값 안정화를 위한 후속 대책과 경제 활성화 민생 대책도 필요한 상황이다.

대통령실에 따르면 이 대통령은 이번 주 APEC 준비상황과 한미 관세 협상 진행 상황을 보고 받고, 민생 챙기기 행보를 이어간다는 계획이다. 14일에는 새 정부 첫 민생회복 소비쿠폰 지급 이후 국민들의 의견을 청취하는 '디지털 토크 라이브' 행사를 열고, 이번 주에 발표되는 것으로 알려진 추가 부동산 대책도 최종 점검할 것으로 보인다. 이날 오후에는 업무 복귀 이후 첫 수석보좌관 회의를 주재한다.

최대 과제는 10월 31일~ 11월 1일에 열리는 경주 APEC 정상회의 본 행사다. 이에 앞서 열릴 가능성이 높은 한미 정상회담과 미·중 정상회담도 신경 써야 할 '빅 이벤트'다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가 주석이 마주 앉는 자리에 한국이 첫 미·중 정상회담의 '가교(bridge)' 역할을 할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다.

다만 APEC 정상회의를 앞두고 변수가 늘고 있어 녹록지 않은 상황이다. APEC 흥행의 핵심인 트럼프 대통령이 오는 26~28일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 아세안 정상회의에 참여한 직후 29일 한국을 방문해 당일 또는 1박 2일로 일정을 소화하고 떠날 것이라는 관측이 나오면서다. 더욱이 최근 중국이 미국산 대두 수입을 중단하고 희토류 수출 통제 조치를 내놓은 것에 트럼프 대통령이 중국산 제품에 100% 추가 관세를 부과하겠다고 맞불을 놓으면서 "APEC에서 시진핑을 볼 이유가 없다"는 발언까지 했다. 기대를 모았던 미·중 정상회담이 한국에서 성사되지 않을 수 있다는 우려가 나온다.

지난 7월 말 한미 관세 합의 이후 세부 내용을 두고 진행하고 있는 한미 간 추가 협상도 매듭을 지을 수 있을지도 관심사다. APEC 정상회의를 계기로 우리 정부는 '마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트'의 일환으로 트럼프 대통령의 한국 조선소 방문 계획을 추진해 두 번째 한미 정상회담에서 교착상태에 놓인 한미 관세 후속 협상의 돌파구를 찾겠다는 그림을 그렸지만 성사될지 미지수다. 이에 대해 대통령실은 "예단하지 않아야 한다"는 입장이다.

이번 주 추가 부동산 대책…민생행보 재가동

이 대통령은 긴 추석 연휴 기간 다듬은 국정 구상을 토대로 민생 챙기기 행보에도 고삐를 당길 계획이다. 최대 관심사는 이번 주 발표될 것으로 알려진 3차 부동산 대책이다. 새 정부는 6·27 대책에 이어 공급 확대를 골자로 한 9·7 대책을 내놨지만, 되레 집값의 움직임은 6·27 대책 이전으로 회귀하고 있다. 이에 정부는 집값 상승세를 자극하는 규제지역을 확대하는 한편 대출 규제를 추가로 완화하는 방향으로 추가 대책을 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

관련해 당정대는 전날(12일) 고위당정협의회를 열고 서울·경기 지역의 주택시장 동향을 논의했다. 이날 김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표, 김병기 민주당 원내대표, 강훈식 대통령 비서실장은 서울 종로구 삼청동 국무총리 서울공관에서 고위당정협의회를 열었다. 박수현 민주당 수석대변인은 협의회 후 기자들과 만나 "당정이 최근 서울 및 경기도 일부 지역의 주택시장 동향을 논의했으며 시장 상황을 엄중히 모니터링 해야 할 필요성에 대한 인식을 공유했다"고 설명했다. 그러면서 박 수석대변인은 "주택시장 안정을 위한 근본적이고 종합적인 대책이 필요하다는 공감대를 형성했다"며 "구체적 방안에 대해 당정이 함께 고민해나가자는 데 뜻을 모았다"고 부연했다.

또한 이 대통령은 14일 민생회복 소비쿠폰 사용경험을 듣기 위해 전 국민을 대상으로 '디지털 토크 라이브'를 개최한다. 이 대통령이 밝힌 소통 주제는 '지역 상권 활성화와 소비쿠폰'으로, 대통령실은 11월 오후 6시까지 행사 참가 신청을 받았다. 이 대통령은 소셜미디어(SNS)를 통해 "우리 동네 골목상권에 활력을 불어넣을 방안과 소비쿠폰이 지역 경제에 미친 영향에 대해 국민 여러분의 진솔한 경험과 함께 지혜를 구한다"며 "현장에서 느낀 정책의 효과, 아쉬웠던 점, 그리고 더 나은 내일을 위한 제언까지 여러분의 소중한 목소리가 대한민국 정책의 길잡이가 된다"고 밝혔다.

이 밖에 국정자원 화재 이후 마비된 행정전산망 복구를 신속하게 마무리하고, 캄보디아 등에서 발생한 해외 취업 사기·감금 범죄로부터 우리 국민을 안전하게 보호할 대책을 마련해야 하는 과제도 있다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



