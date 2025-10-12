李대통령 "'세관 마약 수사 외압 의혹' 성역 없이 철저 수사" 지시

서울동부지검 검경 합동수사팀에 당부

의혹 제기해 온 '백해룡 경정' 수사팀 파견 지시

국정감사에 여야 구분 없이 협조…즉각 시정조치 당부

국감 과정에서 나온 오해·조작·음해엔 적극 소명도 지시

이재명 대통령이 '세관 마약 수사 외압 의혹'과 관련해 성역 없이 더욱 철저하게 수사하라고 지시했다. 이재명 정부 첫 국정감사에 전 부처에 여야 구분 없이 적극 협조하라고 당부하면서, 오해·조작·음해에 대해서는 적극 소명하라고 했다.

대통령실은 이날 대변인실 명의의 공지를 통해 이 대통령이 "현재 서울동부지검에 설치된 '세관 마약 수사 외압 의혹' 검경 합동수사팀의 수사와 관련해 더욱 철저한 수사를 당부했다"고 밝혔다.

특히 이 대통령은 '세관 마약 수사 외압 의혹'을 제기해왔던 백해룡 경정을 '검경 합동수사팀'에 파견하라고 지시했다. 이 대통령은 "백해룡 경정을 검경 합동수사팀에 파견하는 등 수사팀을 보강하고, 수사 책임자인 임은정 서울동부지검 검사장은 필요시 수사 검사를 추가해 각종 의혹에 대해 실체적 진실을 철저히 밝히고 지위고하를 막론하고 성역 없이 독자적으로 엄정 수사하라고 지시했다"고 대변인실은 전했다.

아울러 이 대통령은 13일부터 시작되는 국회 국정감사에 모든 부처가 여야 구분 없이 적극 협조하고 국감에서 나오는 각종 오해·조작·음해에 대해서는 적극 소명하라고 지시했다.

이 대통령은 "(국감에서 지적된) 시정 가능한 것은 즉시 조치하는 등 여야를 막론하고 국회의 지적을 적극 수용하라"면서 "타당한 지적이 있었음에도 이유 없이 방치하는 경우 엄중 문책할 것"이라고 경고했다. 또한 "작년 국감 지적사항을 조치하지 않은 경우도 예외 없이 책임을 묻겠다"고 강조했다.

그러면서 이 대통령은 "국감 과정에서 발생하는 오해나 조작, 음해에 대해서는 적극 소명해달라"고 지시했다고 대변인실은 전했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>