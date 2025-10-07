[포토] 에어부산, 한가위 전통음식 기내서비스 제공

에어부산 승무원들이 탑승객에게 약과를 서비스하고 있다. AD 원본보기 아이콘

에어부산 승무원들이 지난 6일 추석을 맞아 부산-김포 노선 탑승객을 대상으로 전통 간식 약과를 제공하는 나눔 서비스를 실시하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



