에어부산 승무원들이 탑승객에게 약과를 서비스하고 있다.
에어부산 승무원들이 지난 6일 추석을 맞아 부산-김포 노선 탑승객을 대상으로 전통 간식 약과를 제공하는 나눔 서비스를 실시하고 있다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"매일 폭탄주 지각 尹 보다가, '살인적 스케줄' 李... 마스크영역
[포토] 에어부산, 한가위 전통음식 기내서비스 제공
2025년 10월 07일(화)
