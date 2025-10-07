본문 바로가기
[포토] 에어부산, 한가위 전통음식 기내서비스 제공

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.07 09:04

에어부산 승무원들이 탑승객에게 약과를 서비스하고 있다.

에어부산 승무원들이 지난 6일 추석을 맞아 부산-김포 노선 탑승객을 대상으로 전통 간식 약과를 제공하는 나눔 서비스를 실시하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

