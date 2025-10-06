관람객들의 발걸음 사로잡는 '남도국제미식산업박람회'

국내 최초 미식 테마·국제행사 관심몰이

각국 전통음식 체험 등 다채 프로그램 인기

추석 황금연휴 기간 2025 남도국제미식산업박람회를 찾는 관람객들의 발걸음이 이어지고 있다.

이번 박람회는 전남 목포에서 열리는 국내 최초 미식 테마 국제행사다. 케이(K)-미식을 체험하려는 외국인 관광객은 물론 가족 단위 여행객과 커플, 미식가 등 다양한 관람객의 오감을 만족시키며 주목받고 있다.

특히 지난 5일까지 5일간 미식이벤트존에서 운영된 아세안 파빌리온은 태국·베트남·필리핀 등 아세안 10개국이 참여해 각국의 전통 음식문화를 직접 체험할 수 있는 공간으로 꾸며졌으며 다양한 시식과 이벤트 등으로 큰 인기를 끌었다.

이어 9일까지 4일간 미식이벤트존에서 명절의 정취를 느낄 수 있는 특별 프로그램 '한가위 전(煎)·반(飯)·탕(湯)·채(菜)·다(茶)·과(菓)·주(酒)'가 진행된다. 동태전·새우전, 들깨토란탕, 송편, 식혜 등으로 남도식 명절 한 상을 직접 차려보는 색다른 체험을 즐길 수 있으며, 무료 시식도 제공된다.

또 같은 기간 행사장 현장 이벤트를 통해 매일 2천 명에게 생맥주 쿠폰과 음식 판매 부스 2천 원 할인권, 고추장·참치액젓 등 경품도 증정해 명절 기간 박람회장을 찾는 관람객에게 다채로운 즐거움을 선사할 예정이다.

홍양현 남도국제미식산업박람회 사무국장은 "박람회 개막 초반부터 뜨거운 관심을 보여준 관람객들께 감사드린다"며 "10일부터 12일까지 열리는 주류페스타, 17일부터 19일까지 열리는 소금박람회, 24일부터 26일까지 열리는 김밥페스티벌 등 남도의 맛과 문화를 즐길 다양한 프로그램이 남은 기간에도 이어질 예정이니, 가족 단위로 오셔서 잊지 못할 가을 미식 여행을 즐기길 바란다"고 말했다.

한편 '2025 남도국제미식산업박람회'는 오는 26일까지 목포 문화예술회관 일원에서 계속된다.





