본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전남 '천원여객선' 해상교통복지 새 패러다임 제시

호남취재본부 심진석기자

입력2025.10.06 23:07

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

143개 섬서 연간 190만명 이용
도서지역 교통권 보장·생활비 절감

전남 완도 여객선. 전남도 제공

전남 완도 여객선. 전남도 제공

AD
원본보기 아이콘

전라남도가 섬 주민들의 이동 부담을 줄이고 정주 여건을 개선하기 위해 지난 2021년 전국 최초로 도입한 '섬 주민 천원 여객선 운임 지원사업'이 해상교통복지의 새로운 가능성을 입증하고 있다. 이용객들의 증가세가 확연하고, 생활용품 운송 등 일상생활 속 효율성 역시 크게 개선되고 있어서다.


6일 전남도에 따르면 전남 지역 섬 주민의 경우 최대 4만~5만 원에 부담하던 여객선 운임을 1,000원에 이용할 수 있다. 지난해 기준 전남지역 143개 섬에서 연간 190만 명 이상이 이용했으며, 타 지자체가 벤치마킹하는 광역단위 표준모델로 확산하고 있다.

또 전남도는 해양교통 사각지대 해소와 정주 여건 개선을 위해 '소외도서 항로 운영'과 '생활필수품 해상운송비'를 지원하고 있다.


2024년 외딴섬 주민의 이동권을 보장하는 '소외도서 항로 운영 지원'은 연간 9개 항로에 주 91회 이상 안정적 운항을 유지하고, 연료 운송비 부담 완화를 위한 '생활필수품 해상운송비 지원'으로 연간 LPG 95만 6,000통(20㎏ 기준), 유류 383만 5,000ℓ의 해상운송비를 지원해 생활비 부담을 줄이는 등 섬 주민 삶의 질 향상에 기여하고 있다.


박근식 전남도 해운항만과장은 "천원 여객선은 운임 절감뿐 아니라 섬 주민의 명절 준비와 생활 이동을 지원하는 핵심 복지정책"이라며 "이번 추석에도 많은 섬 주민이 부담 없이 생필품을 준비해 가족과 함께 따뜻한 명절을 보내길 바란다"고 말했다.

이어 "앞으로도 전남도는 다양한 해상복지 정책을 확대해 섬 주민의 정주 여건을 높이고, 섬이 행복한 삶의 터전이 되도록 힘쓰겠다"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매일 폭탄주 지각 尹 보다가, '살인적 스케줄' 李 믿기지 않나"…백승아, 주진우 저격 "매일 폭탄주 지각 尹 보다가, '살인적 스케줄' 李... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"신의 계시로 창업"한 이 기업, 비트코인 쥐고 훨훨 날았다

"다이소에서 1000원이면 사는데, 이게 162만원?"…발렌시아가 새 팔찌 또 논란

"10월에 이런 날씨 처음"…에베레스트 등산객 수백명 고립

"투자도 대신 다 해준다는데, 또 나만 뒤쳐지나"…버거운 성인들 60% '불안' 호소

남성의 새 필수품 '이것'…일본 남성 44%가 사용한다

"이러다 다 죽어"…'990원 소금빵' 닮은 꼴 '470원 바게트' 터졌다

2030세대 '대장암' 확 늘어난 원인은…

새로운 이슈 보기