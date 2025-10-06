추석 아침 고속도로 곳곳 정체…서울→광주 7시간 40분

귀성·귀경 차량 몰려

전국 667만대 이동 예상

서해안선 목포 오후 6시

서울 방향 오후 3시 최대 혼잡

추석 아침, 전국 고속도로는 고향을 찾는 차량과 돌아오는 차량으로 붐비고 있다.

6일 오전 10시 기준 주요 도시 간 예상 소요 시간 안내 지도. 서울에서 광주까지 7시간 40분, 서서울에서 목포까지도 7시간 40분이 걸리고 있다. AD 원본보기 아이콘

한국도로공사에 따르면 6일 오전 10시 기준 서울 요금소에서 광주 요금소까지 7시간 40분, 서서울에서 목포까지도 7시간 40분이 걸렸다. 귀경 차량도 이어져 광주에서 서울까지는 7시간 30분, 목포에서 서서울 요금소까지도 7시간 30분이 소요됐다.

도로공사는 서해안선 목포 방향은 오후 6시, 서서울 방향은 오후 3시에 가장 혼잡할 것으로 예상했다. 이날 하루 전국적으로 약 667만 대의 차량이 이동할 것으로 내다봤다.

도로공사 관계자는 "추석 당일 성묘와 친지 방문, 나들이 등으로 연휴 기간 중 교통량이 가장 많을 것으로 보인다"며 "양방향 모두 정체가 예상된다"고 말했다. 이어 "오후부터는 귀경 차량이 집중하면서 서울 방향 정체가 가장 심할 것"이라고 덧붙였다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



