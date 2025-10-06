본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

추석 아침 고속도로 곳곳 정체…서울→광주 7시간 40분

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.06 10:14

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

귀성·귀경 차량 몰려
전국 667만대 이동 예상
서해안선 목포 오후 6시
서울 방향 오후 3시 최대 혼잡

추석 아침, 전국 고속도로는 고향을 찾는 차량과 돌아오는 차량으로 붐비고 있다.

6일 오전 10시 기준 주요 도시 간 예상 소요 시간 안내 지도. 서울에서 광주까지 7시간 40분, 서서울에서 목포까지도 7시간 40분이 걸리고 있다.

6일 오전 10시 기준 주요 도시 간 예상 소요 시간 안내 지도. 서울에서 광주까지 7시간 40분, 서서울에서 목포까지도 7시간 40분이 걸리고 있다.

AD
원본보기 아이콘

한국도로공사에 따르면 6일 오전 10시 기준 서울 요금소에서 광주 요금소까지 7시간 40분, 서서울에서 목포까지도 7시간 40분이 걸렸다. 귀경 차량도 이어져 광주에서 서울까지는 7시간 30분, 목포에서 서서울 요금소까지도 7시간 30분이 소요됐다.


도로공사는 서해안선 목포 방향은 오후 6시, 서서울 방향은 오후 3시에 가장 혼잡할 것으로 예상했다. 이날 하루 전국적으로 약 667만 대의 차량이 이동할 것으로 내다봤다.

도로공사 관계자는 "추석 당일 성묘와 친지 방문, 나들이 등으로 연휴 기간 중 교통량이 가장 많을 것으로 보인다"며 "양방향 모두 정체가 예상된다"고 말했다. 이어 "오후부터는 귀경 차량이 집중하면서 서울 방향 정체가 가장 심할 것"이라고 덧붙였다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]"한국은 투자 안하고 비싸게 만들어" 어쩌나…로봇 구동부품 98% 日 의존[미래 소부장 의존] [단독]"한국은 투자 안하고 비싸게 만들어" 어쩌나... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이러다 다 죽어"…'990원 소금빵' 닮은 꼴 '470원 바게트' 터졌다, 세계는 빵값 논쟁 중

비트코인 신봉하는 '돈나무 언니'…회사명이 '방주'인 이유

"투자도 대신 다 해준다는데, 또 나만 뒤쳐지나"…버거운 성인들 60% '불안' 호소

"호텔에 숙박한 적도 없대요"…캄보디아로 떠난 40대男 행방불명

"자기야, 추석 지나면 또 오른대"한국서만 3년간 7번 가격 올린 명품 브랜드

2030세대 '대장암' 확 늘어난 원인은…

추석 고속도로 정체 시작…부산→서울 6시간50분

새로운 이슈 보기