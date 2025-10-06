광주 시립도서관, 강연·전시·체험 등 문화행사 풍성

'도서관, 예술 놀이터가 되다' 주제

광주시립도서관(무등·사직·산수)은 10월 문화의 달을 맞아 '도서관, 예술 놀이터가 되다'를 주제로 다채로운 강연·전시·체험 프로그램을 선보인다고 6일 밝혔다. 깊어 가는 가을, 도서관에서 온 가족이 함께 예술과 문화를 만끽하며 특별한 추억을 만들 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.

무등도서관은 10월 한 달간 가을과 책을 주제로 한 '민화 단체전'을 열어 전통 예술의 아름다움을 선사한다. 또 자료실 테마 도서 전시를 통해 독서의 지평을 넓힐 예정이다. 강연으로는 오는 24일 아트컬렉터 이소영 미술 에세이스트가 들려주는 '현대미술 클로즈업'이, 31일엔 예술감독 정재윤(aka 쥴리정)이 '문학 속 음악의 장면들'로 깊이 있는 예술적 대화를 이끌어간다. 19일과 29일에는 '제로웨이스트 특강'을 통해 친환경 비누 만들기 및 캘리그라피 텀블러 만들기 체험을 운영, 환경 보호의 의미를 되새기는 시간도 마련된다.

사직도서관은 10월 내내 전통문화 '조선 화원의 하루' 원화 전시를 통해 옛 그림의 정취를 느끼게 하고, 자료실 테마 도서 전시로 지식의 즐거움을 더한다. 22일에는 이승연 작가의 '케이(K) 콘텐츠의 중심 한국 영화를 말하다' 강연이 마련돼 현대문화 흐름을 이해하는 흥미로운 시간을 가질 수 있다. 25일에는 전통의 미를 살린 '나만의 보자기 가방 만들기' 체험을 통해 우리 고유의 공예를 직접 경험해볼 기회를 제공한다.

산수도서관은 오는 13~24일 '엄마는 좋다' 그림책 원화 전시를 진행해 따뜻한 감동을 선사하고, 같은 기간 '연체자 해방의 날' 행사로 독서 생활을 독려한다. 손으로 만드는 즐거움을 만끽할 수 있는 체험 프로그램도 준비돼 있다. 16일에는 빛과 무늬로 완성하는 '자개거울 체험'이, 23일에는 실용성과 멋을 겸비한 '냄비받침 만들기' 체험이 운영돼 시민들의 참여를 기다린다.

모든 강연·체험 프로그램은 광주시립도서관 누리집에서 사전 신청을 통해 참여할 수 있다. 자세한 내용은 시립도서관 누리집을 참조하거나 무등도서관 문헌정보과, 사직도서관, 산수도서관으로 문의하면 됩니다.

송경희 시립도서관장은 "10월은 나들이하기 좋은 계절이다. 시립도서관에서 준비한 다양한 문화예술 체험이 특별한 경험이 될 것이다"며 "시민들에게 배움과 문화가 어우러지는 풍성한 10월이 되기를 바란다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



