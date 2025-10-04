본문 바로가기
석방 이진숙 "경찰 폭력적 행태 접해…일반 시민은 어떻겠나"

최영찬기자

입력2025.10.04 19:14

경찰 "법원 결정 존중"

법원의 결정으로 석방된 이진숙 전 방송통신위원장은 "경찰의 폭력적 행태를 접하고 보니 일반 시민들은 과연 어떨까 생각이 들었다"며 경찰을 비판했다.


연합뉴스

연합뉴스

이 전 위원장은 법원 명령 약 20분 후인 4일 오후 6시45분께 서울 영등포경찰서에서 걸어 나왔다. 체포 당시 손목에 차고 있던 수갑은 사라진 상태였다.

이 전 위원장은 "경찰, 검찰이 씌운 수갑을 그래도 사법부가 풀어줬다"며 "대한민국 어느 한구석에는 민주주의가 조금이라도 남아 있는 것 같아 희망을 느낀다"고 말했다. 이어 "이재명 대통령 일정과 함께 많이 보이는 것이 법정, 구치소, 유치장 장면"이며 "대통령 비위를 거스르면 당신들도 유치장에 갈 수 있다는 함의가 여러분이 보시는 화면에 담겼다"고 주장했다.


그는 "이런 일을 막은 것은 시민 여러분의 힘"이라며 "곳곳에서 응원을 보내주신 분들께 감사드린다"고 인사한 뒤 준비된 차를 타고 빠져나갔다. 석방 현장에는 국민의힘 의원들과 보수 성향 시민단체들이 나와 응원하기도 했다.


한편 경찰은 이 전 위원장의 석방이 결정되자 "법원의 결정을 존중한다"며 "법원은 수사의 필요성과 체포의 적법성은 인정되지만, 체포의 필요성 유지 즉 체포의 계속성이 인정되지 않아 석방 결정한 것으로 알고 있다"고 밝혔다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
